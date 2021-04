Svakog dana svi jedva čekamo doći kući, nešto pojesti, prileći na najudobnije mjesto na svijetu - svoj kauč - i upaliti televizor.

To posebno mjesto veže se za sretne trenutke provedene s najmilijima, smijeh, suze, igre... Za televizor možemo reći da ima kraljevski status u domu i svakog mu se dana rado vraćamo. On nas informira, uči nam djecu, opušta nas..., a u doba pandemije mnogi pomoću njega i rade u svom "home officeu". I da ne zaboravimo koliko najmlađe razveseljava zabavnim sadržajima. Zastanete li na trenutak, sigurno ćete primijetiti kako je televizor uvijek u središtu svega. I upravo zato bitno je da nam je dobar, po mjeri svih ukućana. A kad je riječ o savršenom spoju visoke tehnologije, praktičnosti i komfora, Samsung Neo QLED kralj je među televizorima. Revolucionarnog je dizajna i stvoren za maksimalno uživanje svih generacija. Razlikuju se 4K i 8K modeli, pa ako odluka padne baš na kupnju ovog televizora, svakako detaljno proučite specifikacije svakog modela.

A prvo što će vam upasti u oko kod Neo QLED-a njegov je Infinity One dizajn, koji donosi najtanji Samsung profil uređaja dosad. Ljubitelji lijepih prostora tako će doći na svoje jer ne dobivaju samo vrhunski televizor. Infinity zaslon donosi i nov, profinjen izgled interijera. Osim toga, kutija Slim One Connect minimalističko je rješenje za neuredne kablove. Za potpuno elegantan izgled uz pomoć zidnog nosača Slim Fit televizor se može postaviti u ravninu sa zidom. Moguć je i Multi View na dva ili četiri zaslona, ovisno o vrsti modela. A osim što dizajnerski odlično izgleda, doživljaj gledanja televizora je vrhunski.

Gledate utakmicu i žao vam je što niste ondje? Uz Neo QLED imat ćete osjećaj da ste baš na toj utakmici. Oštru sliku u 8K rezoluciji pokreće umjetna inteligencija. Osjećajte se kao da ste na stadionu i da navijate s tribina uz još naprednije vizualne detalje. Procesor Neo Quantum Pro 8K odlikuje se naprednom 8K AI (upscaling) tehnologijom povećavanja rezolucije, koja se koristi podacima dobivenim iz 16 neuronskih mreža kako bi proizvela detaljniju sliku, koja je kvalitetom na razini 8K rezolucije bez obzira na kvalitetu slike s izvora. Osim toga, uz Neo QLED doživjet ćete svijet u svim njegovim beskrajnim bojama. Odlikuje se kvantnim točkama nano reda veličine, koje omogućuju da u svemu što gledate vidite 100-postotni volumen boje, čak i u najsvjetlijim scenama.

Kad je o zvuku riječ, tehnologija Q-Symphony već sam po sebi impresivan zvuk Neo QLED televizora odvodi još korak dalje.

Zvuk s Neo QLED televizora spaja se u skladnu cjelinu jer ga tehnologija Q-Symphony usklađuje sa zvukom koji dopire iz soundbara, za savršeno skladan doživljaj surround zvuka. Tehnologija Q-Symphony dostupna je samo s kompatibilnim soundbar zvučnikom. Tehnologija SpaceFit automatski kalibrira zvuk televizora prema optimalnim postavkama.

A osim za zabavu, ovaj će televizor odlično služiti za posao. Pandemija nam je svima promijenila život. Mnogi i dalje rade od kuće. Uz Neo QLED učenje od kuće i rad od kuće pretvaraju se u vrhunski doživljaj. Neo QLED automatski prepoznaje uredsko računalo te omogućuje da jednostavno radite i sa svojeg televizora. Također, pametni telefon može se povezati pomoću platforme Samsung Dex. No to nije sve. Možete raditi s kolegama na dokumentima iz sustava Microsoft 365, i to izravno s televizora. Uz ugrađeni Google Duo, pritiskom na jedan gumb na daljinskome možete sudjelovati u videorazgovoru s cijelim timom istodobno, za što vam je potrebna web kamera Logitech.



I ljubitelji videoigara istinski će uživati. Uz napredne značajke, kao što su Super UltraWide GameView način, ovi televizori donose dosad neviđen i širok pogled na akciju. Potpuno nova Game bar traka nudi mnoge poboljšane mogućnosti.