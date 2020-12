Neki od najuspješnijih ljudi na svijetu ustrajnost u jutarnjim rutinama ističu kao dio njihove formule uspjeha. Bilo da se radi o meditaciji, laganoj tjelovježbi, slušanju glazbe, pripremi doručka ili uživanju u tišini uz knjigu ili dnevni tisak, političari, biznismeni i umjetnici kažu kako je vrijeme posvećeno sebi iznimno važno za uspjehe koje postižu. Princip ranijeg ustajanja kako bismo u dnevnim rasporedima pronašli vrijeme za stvari koje volimo posebno je popularizirano prije dvadesetak godina knjigom “Ustajem u pet” (The 5am Club) Robina Sharme, no ne morate ustajati baš toliko rano – već pola sata ranije no inače može potaknuti brojne promjene. Složili smo i kratku listu prijedloga kako možete ispuniti to vrijeme.

1. Tjelovježba

Veći dio 2020. godine proveli smo u svojim domovima. Fizička aktivnost je smanjena što dugoročno može ostaviti posljedice na naše zdravlje. No već pola sata jutarnje tjelovježbe može nam pomoći da održimo naše tijelo u optimalnoj formi. Od laganijih treninga poput joge, preko pilatesa, pa sve do intenzivnih HIIT treninga za one koji imaju uvjete za takvo što, uvrstite li ovu naviku u svoju jutarnju rutinu, učinit ćete puno za svoje zdravlje.

2. Čitanje

Imate li poteškoća s pronalaskom vremena za čitanje tijekom dana, jutro je idealno vrijeme koje možete posvetiti ovoj navici. Omiljenu knjigu držite kraj uzglavlja kreveta ili kreirajte udoban kutak u vašem domu u kojem ćete uživati čitajući. Kombinirajte neku drugu aktivnost s benefitima slušanja audio knjiga. U Huawei AppGallery trgovini možete pronaći hrvatsku aplikaciju Book & Zvook u kojoj vas čekaju brojni zanimljivi naslovi u audio formatu na hrvatskom jeziku.

3. Priprema doručka

Uz uravnotežen doručak, u kojem su zastupljene vrijedne namirnice, dan možemo započeti s više energije i s osjećajem da smo učinili nešto dobro za sebe. Uvedite novu naviku u svoj dnevni ritam, opskrbite se zdravim namirnicama i ustanite pola sata ranije. Pridruže li vam se u tome i vaši ukućani, pokrenuli ste val pozitivne promjene i pronašli dodatno vrijeme koje možete kvalitetno provesti zajedno.

4. Skuhajte kavu ili čaj i prolistajte novine – u miru

Mediji su neizostavan dio našeg svakodnevnog života. Imate li listu članaka koje prikupljate tijekom tjedna s idejom da ćete ih pročitati kasnije, a to vrlo rijetko ili nikad zapravo ne napravite, dan započnite upravo s tom aktivnošću. Sadržaj omiljenih autora Jutarnjeg lista, Večernjeg lista, Index-a ili 24 sata uz aplikacije koje možete pronaći u Huawei AppGallery trgovini, dočekat će vas svakog dana na vašem mobitelu. Istražite sve prednosti i aplikacija Dnevnika, Otvorenog radija i N1 TV-a.

Rastanite se s navikom odgode alarma

Među ključnim razlozima popularnosti jutarnje rutine nekoliko je razloga. U prvom redu, prvih sat vremena novoga dana itekako može utjecati na ostatak našeg dana - na naše postupke, razmišljanja i rezultate koje ćemo postići. Ako jutarnje sate provedemo u ugodnom okruženju, veće su šanse da ćemo i ostatak dana biti produktivniji i zadovoljniji. Osim toga, jutro je gotovo jedino doba dana u životu većine ljudi u kojem se mogu izolirati od užurbanog tempa koji će obilježiti ostatak dana. Jutro je, k tome, za neke i najproduktivniji dio dana u kojem imaju najveći fokus. U boljem korištenju prednosti jutra može pomoći i jedan od novijih koncepata, tzv. “obavljanje pet stvari prije podneva”. Radi se zapravo o vrlo jednostavnoj formuli prema kojoj odredimo pet stvari koje možemo obaviti prije sredine dana i zahvaljujući kojoj naši dani postaju bolje iskorišteni. Čak i uz dnevne rasporede pretrpane obavezama, posebice u ovo vrijeme kada su granice između privatnog i poslovnog vremena još tanje, važno je pronaći vrijeme u kojem ćete raditi nešto za sebe.

