Zahvaljujući brojnim mogućnostima i odličnim svojstvima energetske učinkovitosti, opeka je jedan od najstarijih, najtrajnijih i najpopularnijih građevinskih materijala u ljudskoj povijesti. Posljednjih smo godina svjedoci uzbudljive i iznimno moderne arhitekture koja koristi opeku.

U želji da inspirira i motivira arhitekte da istraže nove mogućnosti u pristupu gradnji glinenim materijalima, austrijska tvrtka Wienerberger AG od 2004.godine organizira dodjelu nagrade Brick Award kojom arhitekti iz cijeloga svijeta imaju mogućnost osvojiti, ne samo prestižnu, već i novčanu nagradu. Cilj je nagraditi arhitekte koji u gradnji i obnovi objekata koriste opeku ili crijep na potpuno nov način, dok je poseban naglasak na prirodnom uklapanju u okoliš, učinkovitom korištenju energije, resursa i prostora, karakteru i kvaliteti samog objekta te osvjetljenju. Inovacija, individualnost, kreativni koncept te funkcionalna izvedivost temeljna su načela pri izboru dobitnika ove međunarodno poznate nagrade, a 8. travnja 2021. završile su prijave za 10. dvogodišnji Brick Award.

„Nagrada Brick Award stavlja modernu, inovativnu arhitekturu u središte pozornosti i dajemo arhitektima i dizajnerima iz cijelog svijeta mogućnost da predstave svoje izvanredne projekte. Iako ga organizira Wienerberger, Nagrada je neovisna. Hoće li se projekt graditi s Wienerberger proizvodima nije kriterij za odlučivanje. Kriteriji za ocjenjivanje su inovativan dizajn, koncept arhitekture, estetika, održivost i energetska učinkovitost“, objašnjava Heimo Scheuch, izvršni direktor Wienerberger AG.

O prestižu Brick Awarda najbolje govori podatak o prijavljenim projektima koji je ove godine porastao za čak 22% u odnosu na 2020. Među 789 arhitektonskih projekata iz 53 zemlje iz cijelog svijeta nalaze se i neki hrvatski projekti, dok je većina iz Nizozemske, Njemačke i Belgije u kojima Wienerberger drži vodeću tržišnu poziciju. Velik je i broj projekata s izvoznih tržišta Wienerbergera poput Španjolske, Irana, Meksika, Argentine, Brazila i Australije što dodatno potvrđuje neovisnost i međunarodnost ove Nagrade. Nagrada Brick Award dodjeljuje se u pet kategorija: Feeling at home, Living together, Working together, Sharing public spaces i Building outside the box.

50 impresivnih projekata koji će zadovoljiti potrebe suvremenog stanovanja i stvoriti temelje za budućnost gradnje stručni će žiri odabrati u procesu predizbora te ih u lipnju 2022., zajedno s pobjednikom, objaviti u knjizi Brick 22.

Can Jaime I n'Isabelle

Architects TEd'A arquitectes, Palma/Spain

Location Palma, Spain

Silesia University's Radio and TV Department

Architects: BAAS Arquitectura (Spain), Grupa 5 architekci (Poland), Maleccy biuro projektowe (Poland)

Location: Katowice, Poland

Iturbide Studio

Architects: TALLER | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo, Mexico

Location: Mexico City, Mexico

Maya Somaiya Library

Architects Sameep Padora & Associates, India

Location Kopargaon, India

Prototype Village House

Architects Rafi Segal and the MIT Rwanda Workshop Team, USA

Location Kigali, Rwanda

