Naši arhitekti budućnosti: ‘Novu splitsku sportsku kuću stvorili smo na mreži. Evo kako'

- Danas je svaka tvrtka zapravo IT tvrtka, a svaka profesija postaje svojim dobrim dijelom IT, tako i mi nismo samo arhitektonski studio - kaže nam mladi splitski arhitekt Toni Boban, vlasnik i direktor studija Boban + partneri, dok sjedimo u njihovu uredu u Splitu. Nakon godina rada u arhitektonskoj struci rađala mu se ideja o vlastitoj tvrtki, ali nije htio otvoriti samo projektantski ured, nego razvijati inovacije u arhitekturi uz pomoć tehnologije.

- Ljudi ne razmišljaju u 2D formatu, a danas je pogled u arhitektonski projekt kroz virtualnu stvarnost (VR) mogućnost koju nudimo našim klijentima. Nikada prije nije bilo toliko dostupnih vizualnih referenci ili utjecaja kao danas. Ta količina informacija bitno mijenja pravila igre u biznisu arhitekture - kaže nam Toni Baban.

U projektiranju koriste VR pa se njihovi klijenti mogu šetati interijerom u kojem će uskoro živjeti. - Već u prvoj fazi imate dojam kako je boraviti u prostoru, što daje puno bolju impresiju nego kada se služite samo 3D renderima - objašnjava.

Misli da je komunikacija često najveći izazov u odnosu između klijenta i arhitekta. - Vjerujem da ne postoji bolja komunikacija od vizualne. Arhitektura nije nikada doživjela nešto slično i promjene su brze i vidljive - kaže.

U studiju se bave rezidencijalnom arhitekturom, projektiraju stambene zgrade, hotele, poslovne prostore i – posebno su ponosni na 65-metarsku jahtu za koju vjeruju da će se graditi u Hrvatskoj. Upravo su završili jedinstvenu kuću za anonimnu splitsku obitelj iz vrhunskog sporta, koja krije unutar sebe mnogo više od doma.

- Investitor je imao ideju spajanja srži sporta, obitelji i zanimljive energije zatečene lokacije. Program je zahtijevao izgradnju dalmatinske kuće i sportske dvorane, a zbog posebnosti lokacije nastao je hibrid tih dvaju sadržaja - opisuje Toni.

Toniju i njegovu timu u stvaranju značajno pomažu nove tehnologije. Pokazuje kako iPhonomPro snimaju objekt u 3D tehnologiji i dobiju 3D scan. - Koristimo se njime kao pomoćnim alatom, a prije samo koju godinu to je bila čista egzotika - kaže i dodaje:

- Mi smo generacija koja je rasla uz nove tehnologije i primjenjujemo je što više u našem poslu - dodaje Toni. Kaže da bez interneta njihov specifični radni proces ne bi bio moguć – a zbog složenosti posla ne bi mogli stvarati da nemaju superbrz, optički internet.

- Kad nam se isključi ruter, mi prestanemo s poslom - govori. - Naši su svi projekti dostupni u cloudu bez obzira jesmo li u uredu, na gradilištu ili na udaljenoj lokaciji pa je tako moguće da na istom projektu zajedno radimo kolega koji sjedi u uredu, kolegica koja obilazi gradilište i ja koji radim s broda - kaže.

U uredu komuniciraju putem Slacka. - Kad pišete, komunicirate konciznije i konkretnije - kaže Toni. U objektima koje projektiraju uvode pametne instalacije. - Krećemo s uvezivanjem svih uređaja od medija do rasvjete u jedan sustav. Pametne će kuće ići na bežičnu tehnologiju i razmišljat će se kako minimalizirati pretjerano kabliranje - priča Toni.

Pokazuje rasvjetu u njihovu uredu koja ima specifičan algoritam, mijenja ton i intenzitet ovisno o dobu dana. - Ujutro i navečer daje topliji ton svjetla, sredinom dana hladniji jer prati intenzitet i ton sunčeve krivulje. Ovakav sustav osim ugode ima i pozitivan zdravstveni učinak zbog prirodnoga hormonalnog odaziva - govori Toni. Toni kaže da je tvrtku pokrenuo kao platformu, mrežu profesionalaca i zato znak ‘plus’ u nazivu tvrtke znači umrežavanje. A za umrežavanje – važno je imati dobru i pouzdanu mrežu.

'Na mreži smo u stvarnom vremenu doživjeli pobjedu sina na teniskom turniru u SAD-u!'

- Sada, kada su pore lica otvorene, nanesite masku - zaključuje Mia svoj face fitness trening, a klijentice počinju sa završnim ritualom nakon pola sata vježbanja. Mia će dogovoriti sljedeći susret, pozdraviti ih i – isključiti laptop spojen na superbrz optički internet koji je nedavno uvela u svoj dom.

- U pandemiji sam se gotovo u potpunosti prebacila online - kaže Šoškić. Splitska poduzetnica Mia Šoškić, inače pionirka vegetarijanske ugostiteljske usluge u tom gradu, prije nekoliko godina otvorila je radionice za face fitness. Prve bore otkrila je na svom licu u 37. godini, a mnogi su joj govorili da je to rezultat genetike i da se tu ništa ne može. Najprije je eksperimentirala s botoksom i filerima, ali je uskoro shvatila da to nije smjer kojim će se boriti protiv starenja lica.

- Nije to bilo za mene, pa sam krenula dalje istraživati na internetu - kaže. Upoznala se s tehnikom masaže lica, krenula na tečaj i rezultati su brzo bili vidljivi. I danas se na njezinoj stranici otvaraju fotografije Mijina lica prije i poslije. Razlika je velika – nema dubokih vodoravnih bora na čelu, tamnih podočnjaka, a volumen na obrazima potpuno se obnovio.

- Krenula sam s edukacijom za masera lica jer sam htjela saznati sve detalje o vježbama za lice. I nakon pet godina vježbanja i održavanja edukacija te inspiriranja drugih na vježbanje osmislila sam i program od 35 vježbi za lice i vrata - govori Mia.

U pandemiji se počela intenzivnije pojavljivati na Instagramu dijeleći besplatne treninge za lice, pa se krug klijentica počeo gotovo geometrijskom progresijom širiti i na druge hrvatske gradove. Počele su na online tečajeve pristizati klijentice iz Slovenije, Srbije, Makedonije i BiH. - Jedna klijentica iz Zagreba, čiji su rezultati s licem nakon 11 mjeseci vježbanja bili fantastični, toliko se zainteresirala za program da je sada članica mog tima. Budući da je profesorica engleskog jezika, pomogla mi je pripremiti online radionice i na engleskome. Od kraja prošle godine održavam ih dva puta tjedno - kaže Mia, koja tvrdi da je moguće izbrisati 15 godina s lica vježbajući samo 15 minuta na dan.

Mia je iz sportske obitelji. Njezin je otac bio prvak Jugoslavije u plivanju i ronjenju, a sin se upravo vratio sa studija na američkom sveučilištu za koji je igrao tenis. Kaže da joj je poznavanje mišića u tijelu pomoglo u osmišljavanju vlastite tehnike face fitness.

- Klijentice su i same shvatile da online vježbanjem štedimo vrijeme. Danas u Splitu postoji veliki problem s parkingom, na svakoj lokaciji izgubit ćete barem desetak minuta tražeći slobodno mjesto, a trening od kuće štedi vrijeme i živce i daje udobnost. To je budućnost koja je već sada dokazala praktičnost - kaže. Iznenadilo ju je to što je uvidjela da se postiže bolji rezultat u online vježbama nego kada satove održava uživo. - I to zato što online, uz brzi prijenos podataka u stvarnome vremenu, bolje primijetim nepravilne pokrete koje je u face fitnessu iznimno bitno odmah ispraviti - dodaje.

Nije mreža pomogla samo u širenju posla. Omogućila je Miji da bodri sina udaljenoga nekoliko tisuća kilometara, koji je u SAD-u na Sveučilištu Boise State u Idahu studirao business igrajući za sveučilišnu tenisku ekipu. - Srećom, njihovo je sveučilište, kada su igrali kod kuće, organiziralo videoprijenose pa smo ga pratili kako igra u stvarnome vremenu! Kad već ne možeš biti uz njega, gledaš kako napreduje. Naravno, nakon meča bismo komentirali njegovu igru. Bez optike kod kuće to bi bilo gotovo nemoguće - kaže Mia Šoškić.

OPTIČKI INTERNET HRVATSKOG TELEKOMA: Najveće brzine i najbolja pokrivenost

Optički internet Hrvatskog Telekoma dostupan je za više od milijun korisnika u 85 gradova i mjesta. Provjeri da li je dostupan i na tvojoj adresi.

Splitska Viber-baka: Neke od najljepših trenutaka sa svojim unukama u Zagrebu doživjela sam na mreži

- Nazove me na Viber gospođa koja želi poboljšati odnos s majkom. Dajem joj prvi zadatak. Mora do našega sljedećeg razgovora napisati pismo u kojem će opisati odnos - tako opisuje početak svojih online i telefonskih terapija Katica Matić, 79-godišnja umirovljena socijalna radnica.

Cijeli je vijek provela kao terapeutkinja slušajući ljude koji nose najteže terete, a nastavlja to danas u svojem domu – oči u oči ili online. Svoje je znanje i iskustvo sabrala i osmislila metodu O-H. - O kao oprosti, a H kao hvala. Metoda pokazuje da za svaki problem postoji rješenje, upozorava na važnost oprosta i zahvale jer oprost najviše pomaže onome koji oprašta, a tek onda onome kome je oprošteno - objašnjava svoju socijalno-obrazovnu i odgojnu metodu.

Ljudi koji joj se obraćaju žive u različitim zemljama, zato s njima uz superbrz optički internet učinkovito održava online terapiju iz svog doma. Kako oni kojima je potreban razgovor sa stručnjakom dođu do nje? Knjige koje je objavila idu od ruke do ruke pa se dobra riječ širi dalje, a nove klijente prima po preporuci. Javljaju joj se oni koji žele bolje odnose u obitelji i na poslu, a Katica im pomaže da se oslobode ljutnje, bijesa, gorčine, tuge... - Moraju dva puta nazvati: prvi put im dam domaću zadaću jer osoba najprije mora priznati da problem postoji da bi se riješio, a onda te probleme čistimo, praznimo posudicu podsvijesti i punimo je novim i svježim sadržajem - kaže.

Viber joj je najomiljeniji za komunikaciju, na Googleu provjerava reference koje citira u svojim knjigama, a videopozivom redovito komunicira s unukama Hanom i Luciom koje žive u Zagrebu – online može pratiti njihovo odrastanje puno pažljivije. Sve se prigode slave online u stvarnome vremenu. - Ništa ne propuštamo, od rođendana, završetka fakulteta, novog posla…- priča nam Katica.

Hana, unuka gospođe Katice, kaže nam da s njom kontaktira u svakoj prilici, ali najviše voli baki javiti videopozivom da dolazi uskoro u Split. - Ponekad ne mogu dočekati ni kraj radnog dana da joj javim da stižem u Dalmaciju - dodaje unuka Hana. Katica se prisjeća kako je tehnologija ulazila u život koji je 53 godine dijelila sa svojim voljenim suprugom Tadom.

- Najprije nije bilo ni telefona u kući, išli smo na poštu razgovarati, onda je stigao telefon pa televizor. Kada smo se devedesetih iz BiH preselili u Split, u naš su stan ušle sve moguće pomoćne sprave, a odnedavno i optički internet. Tehnologija nam je otvorila mogućnost da dođemo do informacija i da doživimo trenutke koje inače ne bismo mogli - zaključuje Katica.

Popularna splitska online platforma za učenje: Evo kako djeca uče strane jezike na mreži

Njezina je multimedijalna online platforma prava mala škrinja s blagom. Na njoj je serija nastavnih listova za učitelje stranih jezika za najmlađe – djecu od tri do deset godina. Sve je nastavne listiće, bojanke, didaktičke igrice za videe, pjesmice, crtiće po temama i na tri jezika osmislila, kreirala i uz brzi optički internet jednostavno i brzo postavila Ivana Akrap Antić. Na ovoj su bogatoj i po sadržaju rijetkoj multimedijalnoj platformi materijali koji pomažu ne samo da mališani lako uče jezik nego i razvijaju pamćenje. Na portalu se lako snaći, materijali se lako skidaju, a Ivana kaže da ga svakog tjedna redovito dopunjavaju novim sadržajima. Optička joj je mreža za jednostavno postavljanje tolikog sadržaja i održavanje ovakve multimedijalne platforme od velike važnosti. Na stranici je više od tisuću radnih listića za engleski, španjolski i njemački, kojima se učitelji mogu koristiti u nastavi.

Ta je stranica proširenje njezina brenda fun2learn, koji je počela stvarati prije osam godina kao mlada mama. Internet je veliko more na kojemu pronalazi izvrstan relevantan sadržaj koji objavljuju nastavnici diljem svijeta, a ona svoj sadržaj dijeli s drugima. Tako je splitska platforma važan izvor za one koji djecu vrtićke dobi uče stranim jezicima na svim stranama svijeta.

- Slatki su kad znaju, slatki su kad ne znaju. Slatki su - opisuje polaznike svoje škole. Njezini su učenici škole stranih jezika djeca od druge do dvanaeste godine. Počela je od nule, pothvat joj se činio kao prilično lud korak mada je imala najčvršće temelje za osnivanje vlastite škole stranih jezika za najmanju, predškolsku dob. Ivana Akrap Antić profesorica je engleskog jezika i filozofije, doktorandica glotodidaktike, ima MBA diplomu sa zagrebačke Ekonomije i bogato iskustvo predavača u školama stranih jezika. Ideja se počela rađati kada je primijetila izniman napredak svoga starijeg sina koji je kao trogodišnjak pohađao stranu podružnicu škole engleskog jezika.

- Uz primjenu tehnologije i didaktičkih videomaterijala nastava s djecom te dobi ne samo da je moguća nego daje izvrsne rezultate. Navikli smo na nastavu u klupama, uz udžbenike i radne bilježnice, zadaće, pa vjerujemo da djeca koja ne mogu koncentrirano sjediti u klupi, a to oni predškolske dobi nisu u stanju, ne mogu sustavno učiti strane jezike - kaže Ivana. Ideja se pretvorila u poslovni plan, realizacija je počela s dvjema učionicama, a sada ima dvije škole, sedam učitelja, a u osam godina izrasle su generacije djece koje sada tečno govore engleski jezik.

Roditeljima nakon sata šalju poveznice na videomaterijal na kojemu je pjesmica te prateći radni listići. Ističe da sva istraživanja pokazuju veliki neurobiološki potencijal za usvajanje jezika u predškolskoj dobi.

- Rano učenje stranog jezika doprinosi kognitivnom razvoju djeteta i stvaranju pozitivnog odnosa prema budućem učenju i vrijednosnom sustavu koji promiče širenje vidika prema drugim jezicima i kulturama - kaže Ivana.

- Za vrijeme pandemije nastava je dobrim dijelom bila online, ali ne - objašnjava Ivana. - Samo prijenos predavanja već interaktivni program sa setom igrica, videa i dodatnih materijala koji se bez prekida održava na optičkoj mreži koju imaju u školi. Svim onim što učenje može učiniti zabavnim, kako se već i zove ova jedinstvena škola stranih jezika - kaže Ivana Akrap Antić.