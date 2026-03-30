U Zagrebu predstavljena knjiga 'Nisam jedina' dr. Jure Bušića: 'Pokazuje prostor ženskih želja'

U Zagrebu je u ponedjeljak održano predstavljanje knjige dr. Jure Bušića, naziva Nisam jedina, knjige koja istražuje tematiku seksualnih maštarija žena u Hrvatskoj. Istraživanje je autor pokrenuo još 2023. godine preko časopisa Gloria, a u roku od tjedan dana, anonimnu anketu ispunilo je oko 530 žena iz Hrvatske, što je za istraživanje i knjigu bilo više nego dovoljno. U anketi su mogle sudjelovati žene od 18. pa do 67. godine života, a najviše žena u anketi je u dobi od 30 do 47 godina.

Autor knjige, dr. Jure Bušić, doktor je dentalne medicine iz Metkovića, a ujedno i prvi zubni liječnik u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji koji je još 1971. godine otvorio privatnu stomatološku ordinaciju. Godine 1988. magistrirao je iz područja biomedicine i zdravstva, obranivši znanstveni rad pod naslovom „Utjecaj glazbe na smanjenje straha i bola kod pacijenata u stomatološkoj ambulanti“.

Zagreb: Predstavljanje knjige dr. Jure Bušića "Nisam jedina" | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Paralelno s medicinskim radom, Bušića već dugi niz godina zanima i područje psihologije seksualnih odnosa, seksologije i seksualnog zdravlja, a knjiga „Nisam jedina“ rezultat je upravo tog dugotrajnog interesa za teme intime, želje i emocionalne stvarnosti koju ljudi često žive mnogo dublje nego što o njoj govore.

Na predstavljanju su govorili sam autor, urednica Sandra Pocrnić Mlakar, prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer i književnica Rosie Kugli.

- Ovo istraživanje je važno prije svega da oslobodi žene straha i srama, da se pokaže kako i žene maštaju. Ova knjiga im treba biti poticaj da ne bježe od toga i ne srame se. Sve žene maštaju, i one starije od 67, iako smo ograničili dobnu skupinu. Nažalost, nemamo podatke iz kojih gradova u Hrvatskoj dolaze, ali u knjizi imamo podatke o njihovoj stručnoj spremni i statusu - jesu li udane, u vezi ili nemaju partnera - objašnjava autor.

Urednica Sandra istaknula je da je knjiga važna jer je, između ostaloga, jedna od rijetkih koja na lokaliziran način govori o ovoj temi istraživanja. Istaknuli su sociološku, ali i psihološku važnost ove knjige.

- Neke od ispovijesti u knjizi mogu poslužiti i kao temelj za dobar roman, svega tu ima - našalila se književnica Kugli, koja također ne bježi od erotskih tema u književnosti.

Autor dr. Jure Bušić na kraju je dodao kako nije isključena mogućnost da će isto istraživanje provesti i nad muškarcima u Hrvatskoj.