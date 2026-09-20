10 nostalgičnih serija koje su stvorene za jesenski binge, a evo i gdje ih možete gledati

Jesen je stvorena za povratak serijama koje već poznajemo gotovo napamet. Čim dani postanu kraći, a večeri hladnije, ponovno poželimo otići u Stars Hollow, sjesti na kauč u Central Perku, prošetati Wisteria Laneom ili se vratiti u školske hodnike Tree Hilla i Rosewooda. Izdvajamo deset serija iz devedesetih i dvijetisućitih koje danas imaju možda još veći "feel good" faktor nego kada smo ih prvi put gledali.

1. Gilmorice

Ako postoji serija koja izgleda kao da je napravljena upravo za jesen, onda su to "Gilmorice". Lorelai i Rory, njihove beskrajno brze rasprave, hektolitri kave, neobični stanovnici Stars Hollowa i romantične zavrzlame stvaraju onu posebnu atmosferu zbog koje poželimo ponovno krenuti od prve epizode čim zahladi. Serija Amy Sherman-Palladino prati odnos samohrane majke Lorelai i njezine tinejdžerske kćeri Rory, ali jednako važan dio priče čine obitelj Gilmore, prijateljstva i odrastanje.

Gdje gledati? Netflix, Disney+, Amazon Prime

2. Prijatelji

Šest prijatelja, dva stana i jedan kafić bili su dovoljni da nastane jedan od najprepoznatljivijih sitcoma svih vremena. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler i Ross kroz deset sezona prolaze kroz veze, prekide, promjene poslova, brakove i sve ostale katastrofe odraslog života, a upravo je poznatost tih likova razlog zbog kojeg se "Prijateljima" tako lako vraćati.

Gdje gledati? HBO Max, Amazon Prime, Netflix

3. Slatke male lažljivice

Za jesenske večeri u kojima želite nešto mračnije, "Slatke male lažljivice" gotovo su savršen izbor. Aria, Spencer, Hanna i Emily nakon nestanka prijateljice Alison počinju dobivati prijeteće poruke tajanstvene osobe koja se potpisuje samo slovom "A", a ono što slijedi sedam je sezona tajni, ucjena, ljubavnih zapleta i cliffhangera zbog kojih je izraz "još samo jedna epizoda" praktički nemoguće održati.

Gdje gledati? HBO Max, Amazon Prime

4. One Tree Hill

Prije nego što su streaming i TikTok određivali koje ćemo pjesme slušati, "One Tree Hill" imao je soundtrack zbog kojeg smo tražili izvođače nakon gotovo svake epizode. Priča počinje rivalstvom polubraće Lucasa i Nathana Scotta, koje povezuju košarka i komplicirani odnos s ocem, ali ubrzo prerasta u veliku priču o ljubavi, prijateljstvu, gubitku i odrastanju u Tree Hillu.

Gdje gledati? Netflix, Amazon Prime

5. Vampirski dnevnici

Ako vam jesenska nostalgija znači Mystic Falls, ljubavne trokute i vampire koji izgledaju znatno bolje nego što bi netko star nekoliko stoljeća imao pravo izgledati, vrijeme je za povratak "Vampirskim dnevnicima". U središtu priče su Elena Gilbert te braća Stefan i Damon Salvatore, ali serija vrlo brzo širi svoj svijet na vještice, vukodlake, drevne vampire i cijelu mitologiju nadnaravnog.

Gdje gledati? Netflix, HBO Max, Amazon Prime

6. Kućanice

Savršeno uređeni travnjaci Wisteria Lanea skrivaju preljube, laži, ucjene, obiteljske katastrofe pa čak i ubojstva, i upravo je taj spoj sapunice, misterija, drame i crnog humora učinio "Kućanice" fenomenom dvijetisućitih. Susan, Lynette, Bree i Gabrielle potpuno su različite žene, ali njihove komplicirane obitelji, prijateljstvo i tajne iz susjedstva čine seriju nevjerojatno zahvalnom za ponovno gledanje.

Gdje gledati? Disney+

7. Malcolm u sredini

Malo je televizijskih obitelji bilo tako kaotično, glasno i istodobno simpatično kao Malcolmova. Genijalni Malcolm pokušava preživjeti odrastanje uz braću Reesea, Deweyja i Francisa te roditelje Lois i Hala, a serija obiteljski život prikazuje dovoljno pretjerano da bude urnebesan i dovoljno realistično da se gotovo svatko u nečemu prepozna.

Gdje gledati? Disney+

8. The Office

Dunder Mifflin možda nije mjesto na kojem bismo željeli raditi, ali je definitivno ured u koji se želimo vraćati. Američki "The Office" kroz format lažnog dokumentarca prati Michaela Scotta i zaposlenike podružnice tvrtke za prodaju papira u Scrantonu, pretvarajući neugodne sastanke, uredske romanse i potpuno besmislene radne dane u neke od najcitiranijih scena televizijske komedije.

Gdje gledati? SkyShowtime, Netflix, Amazon Prime

9. Parks and Recreation

Ako vam se sviđa stil "The Officea", ali biste ove jeseni radije nešto malo toplije i optimističnije, tu je "Parks and Recreation". Amy Poehler predvodi seriju kao neumorno entuzijastična Leslie Knope, zaposlenica gradskog odjela za parkove u izmišljenom Pawneeju, dok oko nje raste jedna od najsimpatičnijih i najčudnijih televizijskih ekipa, od Rona Swansona do April Ludgate.

Gdje gledati? Amazon Prime

10. Gossip Girl

"XOXO, Gossip Girl" dovoljne su tri riječi da se vratimo u eru Blair Waldorf, Serene van der Woodsen, ogromnih traka za kosu, dizajnerskih kombinacija i drame na Upper East Sideu. Originalna "Gossip Girl" prati privilegirane njujorške tinejdžere čije veze, svađe i tajne anonimna blogerica neumorno objavljuje cijelom gradu, a kombinacija mode, romanse i potpuno pretjeranih zapleta i danas je savršen guilty pleasure.

Gdje gledati? Netflix, HBO Max, Amazon Prime