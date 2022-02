'Highway To Heaven', 'We will Rock You', 'Whole Lotta Love', 'Bohemian Rhapsody', 'Smoke on The Water', 'Stairway To Heaven', 'Child in Time' i još mnoge druge su legendarne pjesme koje su oblikovale naše živote, utjecale na stotine glazbenika, kreirale nove glazbene pravce i postale dio svjetske kulturne i glazbene baštine. U Zagrebu će navedene pjesme izvoditi proslavljeni simfonijski orkestar iz Novog Sada pod palicom Fedora Vrtačnika. Rock spektakl koji će na sceni sa više od 50 izvođača protutnjati kroz rock antologiju, do sada je vidjelo više od 150.000 ljudi, a nakon rasprodanih koncerata po Europi i to u ovo ludo vrijeme pandemije, dolaze i u Zagreb 21.veljače.

Od solista i benda preko zbora do simfonijskog orkestra, ovaj spektakl koji kombinira rock, operu i jazz (s naglaskom na rock) izvesti će pjesme najpoznatijih bendova i glazbenika poput Led Zeppelina Deep Purplea, Queena, Pink Floyda, The Rolling Stonesa, The Doorsa, AC/DC i Princea.

Ovo je jedinstvena prilika da publika čuje legendarne pjesme u novom ruhu, uz moćan orkestar i zbor, što će tim pjesmama udahnuti novi život i oživjeti sjećanja na odrastanje uz ove svevremenske bendove. KD Vatroslava Lisinskog 21. veljače biti će poprište pravog simfonijsko rock spektakla koji ne smijete propustiti.

EVO KAKO DO KARATA:

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „24sata vas vodi na koncert“ raspisuju: 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.



Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojemu čitatelji portala www.24sata.hr trebaju poslati mail na marketing@24sata.hr, raspisuje se u svrhu nagrađivanja čitatelja portala 24sata povodom nagrađivanja vjernih čitatelja portala 24sata. Nagradni natječaj traje od 16.2.2022. do 16.2.2022. Na portalu 24sata.



Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR:

Nagrada: 5x po dvije ulaznice za koncert Rock Opera 21.2.2022. u KD Vatroslav Lisinski jedinične vrijednosti: 250kn

Članak 4: PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju svi čitatelji portala 24sata u razdoblju od 16.2.2022. do 16.2.2022. od 12:00 do 15:00 sati, koji pošalju mail s naslovom: “Želim karte za Rock Operu” na mail marketing@24sata.hr. U mailu je potrebno ostaviti svoje podatke: ime i prezime i broj telefona na koji se možemo javiti. Prvih 5 čitatelja koji pošalju mail osvajaju karte.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.



Članak 5: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila. Ako dobitnik u roku od 12 sati ne odgovori na e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu od strane pobjednika. Organizatori se mogu odlučiti za drugog dobitnika, ako se prvi ne javi na vrijeme, prema pravilima Natječaja.



Članak 6: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.



U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator se obvezuje obavijestiti sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka.



Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog natječaja prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Sudionika.



Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.



Članak 7: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.



Članak 8: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.



Članak 9: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.



Članak 10: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.