30 godina bez Tupaca: Svijet nije zaboravio kobnu noć u Las Vegasu, a sada je stigla presuda

Tupac Amaru Shakur bio je jedan od najutjecajnijih američkih repera i glumaca 90-ih te jedna od ključnih figura u razvoju gangsta rapa. Rođen je 16. lipnja 1971. godine u New Yorku, a preminuo je 13. rujna 1996. u Las Vegasu, samo nekoliko dana nakon što je teško ranjen u pucnjavi. Imao je 25 godina. Njegova glazba, obilježena sirovom iskrenošću, društvenom kritikom i osobnim iskustvima, učinila ga je simbolom hip-hop kulture čiji utjecaj nije nestao ni desetljećima nakon njegove smrti.

Rođen je kao Lesane Crooks, a njegova majka Afeni Shakur, aktivistica i članica Stranke crnih pantera, poslije mu je promijenila ime u Tupac Amaru Shakur, prema peruanskom revolucionaru Túpacu Amaruu II. Njegov biološki otac Billy Garland također je bio povezan s Crnim panterama, premda Tupac tijekom odrastanja s njim nije imao mnogo kontakta.

Politički aktivizam bio je sastavni dio obiteljskog okruženja u kojem je odrastao. Afeni Shakur prije njegova rođenja bila je u zatvoru zbog optužbi povezanih s planiranjem bombaških napada u New Yorku, no oslobođena je optužbi i puštena iz zatvora dok je bila u osmom mjesecu trudnoće. Godine 1975. udala se za Mutulua Shakura, akupunkturista i aktivista povezanog s Black Liberation Armyjem. Mutulu je nakon oružane pljačke 1981. završio na FBI-jevu popisu deset najtraženijih bjegunaca. Uhićen je 1986., dvije godine poslije osuđen je zbog reketarenja te je dobio dugogodišnju zatvorsku kaznu. Preminuo je 2023. godine.

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Tupacovo djetinjstvo bilo je obilježeno čestim selidbama i financijskim teškoćama. Ideje crnačkog nacionalizma, društvene nepravde i revolucionarne borbe upoznao je vrlo rano. Istodobno se obitelj suočavala s ozbiljnim problemima, uključujući majčinu ovisnost o kokainu.

Izlaz iz teške svakodnevice Tupac je pronašao u umjetnosti. Već kao dječak pokazivao je zanimanje za glumu te je s 12 godina nastupio u harlemskoj produkciji drame "A Raisin in the Sun". Gluma mu je pružala mogućnost da barem privremeno pobjegne od okolnosti u kojima je živio i postane netko drugi.

Obitelj se 1986. preselila u Baltimore, gdje je Tupac pohađao Baltimore School for the Arts. Ondje se isticao kreativnošću i dobrim školskim uspjehom, a proučavao je glumu, poeziju i druge umjetničke discipline. Međutim, prije završetka školovanja obitelj se ponovno preselila, ovaj put u Marin City u Kaliforniji. Njegov se život tada počeo mijenjati. Približio se uličnoj kulturi, bavio se prodajom droge i upoznao okruženje koje je poslije postalo jedno od glavnih inspiracija njegovih tekstova.

Od Digital Undergrounda do samostalne karijere

Veliku priliku dobio je 1990. kada se pridružio hip-hop sastavu Digital Underground iz Oaklanda, poznatom po hitu "The Humpty Dance". Radio je na njihovim izdanjima "This Is an EP Release" i "Sons of the P", a 1991. objavio je prvi samostalni album "2Pacalypse Now".

Album je predstavljao velik odmak od zabavljačkog zvuka Digital Undergrounda. Tupac se okrenuo mnogo ozbiljnijim društvenim temama, približavajući se politički angažiranom hip-hopu Public Enemyja i gangsta rapu skupine N.W.A. U pjesmama je govorio o policijskoj brutalnosti, siromaštvu, životu u američkim gradskim četvrtima, rasnim nejednakostima i problemima mladih.

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"Brenda’s Got a Baby" bavila se tragičnom pričom o maloljetničkoj trudnoći, dok su pjesme kao što je "Trapped" govorile o policijskom nasilju. Album nije imao klasičan veliki radijski hit, ali je privukao pozornost javnosti. Dodatni publicitet stigao je nakon što je tadašnji američki potpredsjednik Dan Quayle javno kritizirao pjesmu "Soulja’s Story", čiji tekst uključuje ubojstvo policajca.

Tupac je istodobno gradio glumačku karijeru. Godine 1992. pojavio se u kriminalističkoj drami "Juice", a sljedeće godine glumio je uz Janet Jackson u filmu "Poetic Justice" redatelja Johna Singletona.

Godine 1993. objavio je drugi album "Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.", na kojem je zadržao društveno angažirane teme, ali ih je spojio s pristupačnijim zvukom. Pjesme "Holler If Ya Hear Me" i "Keep Ya Head Up" pomogle su mu da dođe do znatno šire publike. Posebno se istaknula "Keep Ya Head Up", pjesma posvećena problemima s kojima su se suočavale crnkinje i samohrane majke.

Glas generacije

Kako je njegova popularnost rasla, Tupaca su sve više doživljavali kao jedan od glasova generacije X. Dok su pojedini rock izvođači tog razdoblja izražavali osjećaje otuđenosti i beznađa među mladima, Tupac je u središte svoje umjetnosti stavljao iskustva mladih crnaca u SAD-u.

Govorio je o siromaštvu, rasizmu, policijskom nasilju, diskriminaciji i društvenom sustavu za koji je smatrao da mnogim ljudima unaprijed ograničava mogućnosti. Njegovi intervjui često su bili jednako intenzivni kao njegove pjesme. Istodobno, njegov javni lik bio je pun proturječja mogao je pisati izrazito suosjećajne pjesme, a zatim prihvatiti agresivnu estetiku "thug lifea" i sudjelovati u sukobima koji su obilježili hip-hop devedesetih.

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S rastom slave povećavala se i pozornost usmjerena na njegov privatni život. Tupac je imao brojne probleme sa zakonom, a 1994. osuđen je zbog seksualnog zlostavljanja. Dok je služio zatvorsku kaznu, 1995. objavljen je njegov treći album "Me Against the World".

Još jedan događaj iz tog razdoblja imao je golem utjecaj na njegov život. U studenome 1994. Tupac je u New Yorku pogođen s pet metaka. Preživio je napad, ali je vjerovao da osobe povezane s rap scenom Istočne obale znaju više o pucnjavi nego što priznaju. Posebno je sumnjao u Seana "Puffyja" Combsa i The Notorious B.I.G.-a, koji su odbacivali takve tvrdnje.

Death Row Records i "All Eyez on Me"

Nakon osam mjeseci provedenih u zatvoru Tupac je pušten na uvjetnu slobodu te je potpisao ugovor s izdavačkom kućom Death Row Records, na čijem je čelu bio Suge Knight.

Rezultat je bio "All Eyez on Me", dvostruki album objavljen 1996. godine koji je postao jedno od njegovih najpoznatijih djela. Debitirao je na prvom mjestu Billboardove ljestvice, a tijekom prve godine prodan je u više od pet milijuna primjeraka. Album je u velikoj mjeri utjelovio Tupacovu filozofiju "thug lifea" te spojio komercijalno privlačan zvuk s njegovom agresivnijom javnom personom.

- Osjećam se kao da radim božji posao - komentirao je u jednom intervjuu slavni glazbenik.

Paralelno s glazbom nastavio je snimati filmove, među kojima su "Bullet" i "Gridlock’d".

Sukob s istočnoobalnom scenom u međuvremenu je postajao sve otvoreniji. Tupac je pjesmu "Who Shot Ya" The Notorious B.I.G.-a protumačio kao provokaciju povezanu s napadom na njega iz 1994. godine. U ljeto 1996. odgovorio je pjesmom "Hit ’Em Up", jednom od najpoznatijih i najagresivnijih diss pjesama u povijesti hip-hopa.

Pucnjava u Las Vegasu

Tijekom večeri 7. rujna 1996. Tupac je bio u Las Vegasu, gdje je prisustvovao boksačkom meču Mikea Tysona. Nakon borbe napustio je kasino i vozio se automobilom sa Sugeom Knightom. Dok su stajali na semaforu, uz njihov automobil približio se bijeli Cadillac. Iz vozila je otvorena vatra. Tupac je pogođen više puta i teško ranjen.

Prevezen je u bolnicu, ali liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Preminuo je 13. rujna 1996., šest dana nakon pucnjave. Imao je samo 25 godina.

Njegova smrt šokirala je glazbeni svijet i dodatno učvrstila njegov gotovo mitski status. Godinama su kružile različite teorije o tome tko je naručio i izveo ubojstvo. Slučaj je postao jedan od najpoznatijih neriješenih slučajeva u američkoj popularnoj kulturi.

Desetljeća pitanja i uhićenje Duanea Davisa

Godinama nakon Tupacove smrti istraga nije dovela do optužnice. Dvojica ljudi čija su se imena često spominjala u kontekstu slučaja, Orlando Anderson i The Notorious B.I.G., i sami su poslije ubijeni u odvojenim pucnjavama.

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Veliki preokret dogodio se tek u rujnu 2023., gotovo 27 godina nakon Tupacove smrti. Uhićen je Duane Keith "Keffe D" Davis, Andersonov ujak i nekadašnji pripadnik odnosno vođa povezan s bandom Southside Crips. Tužiteljstvo ga je optužilo da je imao ključnu ulogu u organizaciji napada.

Posebnu važnost imali su Davisovi raniji javni istupi. Tijekom godina davao je intervjue i objavio memoare u kojima je govorio o događajima iz noći kada je Tupac ubijen te tvrdio da se nalazio u bijelom Cadillacu iz kojeg je pucano.

Na suđenju koje je započelo u kolovozu ove godine tužitelji su se, među ostalim dokazima, pozivali upravo na njegove ranije izjave. Davis je proglašen krivim za ubojstvo prvog stupnja. Tužiteljstvo je tvrdilo da je organizirao napad i naredio drugoj osobi u automobilu, za koju se sumnjalo da je Orlando Anderson, da puca na Tupaca.

Nakon presude reperova obitelj poručila je da osjeća veliko olakšanje. Davisovo izricanje kazne predviđeno je za listopad ove godine.