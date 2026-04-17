35 godina Wackena – globalna metal proslava stiže u Vintage Industrial Bar 18. travnja

Jedan od najvažnijih i najutjecajnijih metal festivala na svijetu, Wacken Open Air, ove godine obilježava 35 godina postojanja jedinstvenim globalnim događajem. U subotu 18. travnja 2026., po prvi put u povijesti heavy metala, održat će se 35 službenih Wacken Open Air Warm Up koncerata u 35 država svijeta, gotovo istovremeno, pod zajedničkim motom "Party On, 35 Years of Wacken".

Ovaj povijesni događaj ujedinit će metal fanove diljem svijeta – od Japana i Australije, preko Europe, pa sve do Sjeverne i Južne Amerike – u globalnom slavlju metal kulture i zajedništva.

Hrvatska se ovom globalnom događaju pridružuje koncertom u Vintage Industrial Baru u Zagrebu, gdje će u subotu 18. travnja 2026. nastupiti četiri istaknuta domaća metal benda koji su već imali priliku nastupiti na Wacken Open Air festivalu.

Mesmera na svom posljednjem albumu "Paralyzer" donosi moćnu kombinaciju melodičnog death metala i moderne produkcije. Nakon nastupa na Wacken Open Air 2023, u Zagreb dolaze s novom energijom i svježim materijalom koji potvrđuje njihov status jednog od najzanimljivijih domaćih metal bendova.

Zadarski Arises iza sebe imaju izuzetno koncertno razdoblje i status jednog od najomiljenijih domaćih metal bendova. Ovaj nastup u Zagrebu bit će ekskluzivni "escape from studio" koncert, budući da se bend povlači s pozornica sve do jeseni 2026., kada izlazi njihov novi album.

Riječki Kryn intenzivno promoviraju svoj album "Risset" (2024) i vraćaju se u Vintage Industrial Bar, koji su ranije rasprodali u rekordnom roku. Poznati po energičnim nastupima, najavljuju još snažniji i žešći koncert.

Cold Snap trenutno su na europskoj turneji, a u Zagreb dolaze s novim singlom "Mucho Macho", kojim osvajaju novu publiku i najavljuju godinu punu koncertnih aktivnosti.

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio. Uz koncertni program, posjetitelje očekuju nagradne igre, Wacken nagrade i dodatna iznenađenja.

Kao dodatak Wacken vikendu, u nedjelju 19. travnja 2026. u Vintage Industrial Baru održat će se regionalno finale Wacken Metal Battlea, najvećeg međunarodnog natjecanja metal bendova.

Pobjednik regionalnog finala dobit će priliku nastupiti na Wacken Open Air 2026, baš kao i brojni bendovi koji su upravo kroz ovaj program izgradili međunarodne karijere. Ulaz na Wacken Metal Battle je besplatan.