60 godina od premijere filma 'Doktor Živago': Nadživio je sve zabrane te je osvojio svijet

Juri Živago i Lara Antipova prije šest desetljeća su osvojili svijet zahvaljujući filmu “Doktor Živago” Davida Leana. Snimljen prema istoimenoj kultnoj knjizi Borisa Pasternaka, film su od premijere pratile brojne kontroverze. Ni knjiga nije bolje “prošla”.

Pasternak je počeo pisati knjigu još 1945. godine, no završio ju je tek 1956. Knjigu je trebalo prokrijumčariti izvan Rusije, a objavljena je 1957. u izdanju talijanskog nakladnika Giangiacoma Feltrinellija. Sovjetski Savez je u to vrijeme imao veliku kampanju protiv “Doktora Živaga”, što je samo pomoglo knjizi da postane veliki hit u zemljama koje nisu bile komunističke. Boris Pasternak je za svoje djelo dobio i Nobelovu nagradu za književnost. Ista ta nagrada za Sovjetski je Savez predstavljala prijetnju, a pisca su onda proglašavali izdajnikom svoje države.



Nakon što je knjiga dospjela u ruke redatelja Davida Leana, bilo je jasno da je u tijeku izrada budućeg remek-djela. Leana je priča rasplakala te je duboko bio dirnut ljubavlju Jurija i Lare. Talijanski producent Carlo Ponti bio je zainteresiran za filmsku adaptaciju knjige te je naslovnu ulogu htio dati svojoj supruzi, Sophiji Loren. Ipak, Lean je točno u to vrijeme bio na valu uspjeha s filmom “Lawrence od Arabije”, studija su mu bila naklonjena, a imao je i točnu viziju filma. Na kraju su snimali zajedno te je Ponti pomagao američkoj produkciji.



Omar Sharif bio je jedan od prvih imena koja su se priključila glumačkoj postavi filma. Sharif je bio i zvijezda Leanova prethodnog filma, a redatelja je molio da mu povjeri ulogu Pashe. Iznenadio se kad mu je David Lean rekao da je dobio naslovnu ulogu Živaga. Peter O’Toole bio je redateljev prvi izbor, no on je ulogu odbio.



Mladog Živaga u filmu je glumio sin Omara Sharifa, Tarek, koji je u vrijeme snimanja imao samo osam godina. Producenti su prišli Audrey Hepburn za ulogu Tonye, no nju je na kraju glumila Geraldine Chaplin. Julie Christie je na audiciju stigla na preporuku bivših suradnika, a Davida Leana je oduševila te joj je dao glavnu žensku ulogu. Isprva je htio da Jane Fonda utjelovi Laru, no glumica nije htjela otići u Španjolsku na više od pola godine. Nekoliko mjeseci kasnije se predomislila te je njezin agent pokušao nagovoriti Leana da je primi natrag, što ovaj nije učinio. Fonda je 2014. komentirala kako joj je, od svih uloga koje je u karijeri odbila, ona Lare ipak najveći trn u peti. Lean je imao dobro iskustvo snimanja u Španjolskoj ranije, a kako Rusija ni u kojem trenutku nije bila opcija, odlučili su vrlo brzo da će “Doktora Živaga” snimati na Pirenejskom poluotoku.



Redatelj je jedno vrijeme razmatrao ideju da se film snima u ondašnjoj Jugoslaviji, no zbog hladnoće i zahtjevne birokracije bivše države ipak je odustao. Snimanje je počelo u prosincu 1964. i trajalo je deset mjeseci, a produkciji je velike glavobolje zadala najtoplija španjolska zima u dotadašnjih 50 godina. Neke zimske scene snimali su usred ljeta te su glumci trebali po nekoliko sati dnevno biti u debelim bundama na temperaturama od čak 46 stupnjeva. Dio snimanja su trebali prebaciti na zatvoreno kako bi mogli koristiti umjetni snijeg, koji se na otvorenom nije zadržavao ni nekoliko minuta. Smrznutu rijeku uspjeli su “dobiti” zahvaljujući posebnim efektima, a u mnogim scenama su koristili vosak kako bi nalikovao na snijeg. Projekt je i produžen za nekoliko mjeseci jer je Lean želio snimati u sva četiri godišnja doba. Čitav set Moskve izgradili su u blizini Madrida, a scene iz Prvoga svjetskog rata snimali su u Soriji.



“Doktor Živago” snimali su u Španjolskoj u vrijeme režima generala Francisca Franca. Jednog dana dok su snimali gomilu kako skandira marksističku pjesmu, policija se pojavila na setu misleći da je u tijeku prava revolucija. Kada su shvatili da se radi o snimanju filma, inzistirali su na tome da ostanu dok ta scena ne završi sa snimanjem. Navodno je tajna policija promatrala statiste dok su pjevali, zbog čega se većina njih pravila da ne zna riječi pjesme. Snimanje se odvijalo u 3 sata u noći, što je probudilo i lokalno stanovništvo. Zbog svega su krivo zaključili da je Franco preminuo te su neki od njih čak počeli otvarati šampanjce kako bi proslavili tu vijest. Lean je u početku imao problema i s glazbom za film. Čuo je originalnu rusku glazbu koju je htio ubaciti u “Doktora Živaga”, no nije uspio doći do prava za istu. Mauricea Jarrea je zamolio da napravi jednako dobru glazbenu podlogu, a mnogi suradnici su ga odgovarali od toga da angažira njega. Smatrali su da nije dovoljno dobar za ovaj žanr, a iz MGM Recordsa su mu govorili da imaju bolje skladatelje. Srećom, Lean nikog nije poslušao i Jarre je na kraju za glazbu u filmu dobio nagrade Oscar i Grammy za “Doktora Živaga”. “Larina pjesma” do danas je ostala kultno glazbeno djelo.



Film je svjetlo dana ugledao 22. prosinca 1965., no kritičari mu isprva nisu bili naklonjeni. Većina njih kritizirala je dužinu filma, tri i pol sata, te romantiziranije revolucije. Tjednima se činilo kao da će film na blagajnama kina potpuno propasti, a za promociju su onda potrošili čak milijun dolara. Davida Leana je sve toliko pogodilo da se onda zakleo kako neće više snimiti niti jedan film ako mu taj ne uspije. Marketing je nakon nekog vremena uspio i “Doktor Živago” je postao drugi najprodavaniji film u SAD-u te godine. Leanu se i vratilo samopouzdanje te je nastavio raditi filmove. “Doktor Živago” je na kraju zaradio 111 milijuna dolara na blagajnama kina samo u SAD-u, što je vrijednost jednaka 1,1 milijardi dolara danas ako se uzme u obzir inflacija. Na dodjelama Oscara bio je nominiran za čak deset zlatnih kipića, a osvojio je njih pet.



Omar Sharif i Julie Christie od samog su početka imali odličnu kemiju te su jedno o drugome u medijima pričali samo najbolje. Snimanje “Doktora Živaga” bilo im je izrazito naporno, no ostalo im je u sjajnom sjećanju zbog veze koju su imali jedno s drugim. Sharif je nakon objave filma rekao i da je umalo imao živčani slom zbog stresa. Osjećao je velik pritisak na snimanju, a Lean je bio vrlo zahtjevan prema njemu. Većinu filma nosio je steznike za oči kako bi mu se izgled promijenio u odnosu na lik Jurija u knjizi. Christie je također govorila da je zbog same slave osjećala užasno veliki pritisak, a nije se na to mogla naviknuti. Iako je glumila u brojnim filmovima, nikad joj nije dobro “sjelo” što je poznata.



- Mislila sam da ću poludjeti. Los Angeles te proguta i nema povratka. Znala sam da kao poznata glumica moram biti i glasna u medijima, ali to nije bio moj stil. Bila sam previše sramežljiva i anksiozna za to. Osjećala sam da nikad nisam dovoljno dobra - rekla je za Telegraph jednom prilikom. Zbog “Doktora Živaga” i filma “Darling” postala je jedna od najpoznatijih glumica svoje generacije. Ni ona nije bila previše sretna s odnosom koji je imala s redateljem tijekom snimanja filma. Iako ju je pohvalio svima kad se pridružila glumačkoj postavi, nije joj dao dovoljno vremena da prouči svoju ulogu, tjerao ju je da se ponaša isključivo kako njemu paše na setu te je na kraju klonula od stresa. Kasnije su se bolje slagali, a rekla je u intervjuima da mu to ne zamjera.

Ljubavna priča Jurija Živaga i Lare Antipove srce je i duša cijelog filma. Njihova veza, rođena u kaosu revolucije, rata i društvenih lomova, prikazuje ljubav koja nije idealizirana nego ljudska, nesavršena i često tragična. Upravo ta nemogućnost da budu zajedno, stalna razdvojenost i osjećaj da povijest upravlja njihovim sudbinama, daje njihovoj ljubavi posebnu težinu i univerzalnost. Jurij i Lara nisu heroji koji prkose svijetu nego ljudi koji pokušavaju sačuvati emocije i dostojanstvo u vremenu koje to ne dopušta. “Doktor Živago” nije samo film o revoluciji nego i o ljudskom srcu koje pokušava preživjeti povijest. Šezdeset godina kasnije njegova snaga i dalje je u emociji, glazbi i bezvremenskoj ljubavi Jurija i Lare, zbog čega ostaje jedno od najvažnijih ostvarenja filmske industrije 20. stoljeća.