A gdje je prsten!? Fotke Afflecka potaknule još veće sumnje oko razvoda, on se našao s bivšom

Ben Affleck (51) ponovno je pokazao kako ne nosi vjenčani prsten dok je odlazio iz svog stana u Brentwoodu, javlja Daily Mail koji donosi i najnovije fotografije glumca bez prstena. Otišao se naći s bivšom suprugom Jennifer Garner (52) i njihovom kćeri Violet (18) kako bi otišli pogledati košarkašku utakmicu 12-godišnjeg sina Samuela u Santa Monici.

Ben Affleck is seen leaving the Brentwood mansion he is reportedly staying in amid split rumors from Jennifer Lopez | Foto: PROFIMEDIA

Glumac je viđen u subotu kako izlazi s kolnog prilaza kuće u Brentwoodu u kojoj se trenutno nalazi dok je vozio tamno sivi automobil marke BMW.

U jednom trenutku, dok je prolazio ulicom, Affleck je izvukao lijevu ruku kroz spušteni prozor i tako otkrio da ne nosi vjenčani prsten usred glasina o razvodu s pjevačicom i glumicom Jennifer Lopez.

Naime, počelo se šuškati o razvodu nakon što se pojavila informacija da Affleck i Lopez žive odvojeno te da se Ben iselio iz njihove zajedničke kuće vrijedne 60 milijuna dolara u Los Angelesu prije nekoliko tjedana.

No, ovo nije prvi put da je Affleck uhvaćen bez prstena. Dan prije sinove košarkaške utakmice, Bena su fotografi primijetili u vožnji, a na njegovoj lijevoj ruci nije bilo vjenčanog prstena, navodi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:53 Jennifer Lopez na Met Gala u New Yorku | Video: 24sata/reuters