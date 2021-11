Švedska pop senzacija, grupa ABBA u petak je objavila novi album "Voyage", gotovo 40 godina nakon što su se njezini članovi razišli, a digitalni koncert održat će se u svibnju u Londonu. Agnetha, Bjorn, Benny i Anni-Frid, što čini akronim ABBA, još od razlaza 1982. ili godinu dana od njihova zadnjeg albuma "The Visitors", nisu objavili nijednu novu pjesmu. "Voyage" je objavljen na internetskim stranicama grupe u četvrtak u ponoć u raznim vremenskim zonama, na radost dugogodišnjih obožavatelja iz cijelog svijeta.

Nakon višegodišnjeg nagađanja i nekoliko neuspjelih nagovještaja, grupa je u rujnu konačno najavila ponovno okupljanje i novi album te objavila singlove "I still have faith in you" i "Don't shut me down". No uz album "Voyage" s 10 pjesama grupa će predstaviti i digitalne avatare, nazvane "ABBAtars", na koncertu u Londonu u svibnju.

“ABBAtari” su stvoreni tehnologijom snimanja pokreta, sličnom onoj koja se koristila za stvaranje Golluma u seriji filmova "Gospodar prstenova" i prikazat će članove benda onako kako su izgledali 1979. godine. Hologrami su proizvod višegodišnjeg projekta, osmišljenog u partnerstvu s tvrtkom za specijalne efekte tvorca "Ratova zvijezda" Georgea Lucasa.

Više puta odgađani zbog tehničkih poteškoća, a zatim i zbog pandemije covida-19, konačno će biti predstavljeni u svibnju. Grupa je najprije osmislila ideju o avatarima, a zatim je uslijedio rad na glazbi. Godine 2018. grupa je potvrdila nagađanja o povratku, no informacije o glazbi zadržane su u tajnosti.

"Najprije smo imali samo dvije pjesme, a onda smo rekli: 'Pa možda bismo ih trebali napraviti još nekoliko', što kažete na to, cure, a one su odgovorile potvrdno", ispripovijedao je Benny Andersson (74) nakon što je album najavljen. "A potom sam ih upitao zašto ne bismo napravili cijeli album", dodao je.

On i Bjorn Ulvaeus (76) posljednjih tjedana promoviraju album, a svoje kolegice i bivše supruge, 71-godišnju Agnethu Faltskog i Anni-Frid Lyngstad (75) odlučili su poštedjeti poslova promocije albuma.