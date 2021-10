Gotovo četiri desetljeća od razlaza, švedska grupa ABBA u rujnu je najavila senzacionalan glazbeni povratak. Slavna grupa prodala je više od 400 milijuna albuma i utjecala na naraštaje pop glazbenika.

Novi album, 'ABBA Voyage', izlazi 5. studenoga i sastoji se od 10 novih pjesama, snimljenih u Anderssonovu studiju u Londonu.

- Hvala vam što ste čekali, putovanje će uskoro početi - objavila je na Twitteru slavna četvorka: Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), Bjorn Ulvaeus (76) i Benny Andersson (74).

Iako je ta vijest oduševila milijune njihovih obožavatelja, potvrdili su kako je ovoga puta zaista kraj i da se više nikada neće okupiti.

- To je to. To mora tako biti - rekao je Andersson. Napomenuo je kako je ovo 'drukčiji razlaz' od onog koji se dogodio 1982. godine.

- Nikad tada nisam rekao da se ABBA više nikad neće ponoviti. Ali to vam zao sada mogu reći - pojasnio je za strane medije.