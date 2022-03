Srpski folk pjevač Aca Lukas (53) planira pobijediti na srpskom glazbenom natjecanju 'Pesma za Evroviziju '22' koji organizira Radio-televizija Srbije, no pjevač je prije samog nastupa odlučio javno prozvati organizaciju natjecanja za netransparentnost. Smatra da nije u redu što izvođači, kako tvrdi, moraju plaćati nastup ukoliko žele sudjelovati.

- Pretplatu RTS-u plaćaju svi građani Srbije, da bi na kraju balade došli do toga da izvođači plaćaju kako bi nastupili na 'Pesmi za Evroviziju '22'. I Lukas, i Nikolić i ja smo ljudi sa karijerama i ne pripadamo onima koji će šutjeti. Dižemo glas i u ime onih mlađih izvođača koji to ne mogu, no mi možemo i obranit ćemo njihovu čast - rekao je Acin tim na konferenciji.

Pjevač traži da urednica zabavnog programa RTS-a objavi tko će biti u žiriju natjecanja, a smatra kako on ima najveću šansu za pobjedu. Urednica Olivera Kovačević navodno je jedna od ljudi koja je protiv pjevača, kako on to tvrdi.

- Još prošle godine sam rekao da ću se prijaviti na natjecanje, a gospođa Kovačević je tada izjavila da ću se natjecati samo preko nje mrtve. A zašto? Zato što ja ne dajem novac. Aca Lukas ide na natjecanje da pobijedi ili da ne pobijedi, ali ne plaća pobjedu i ne plaća odlazak na 'Eurosong' jer se odlazak na Eurosong ne plaća. Kome se plaća odlazak na Eurosong, to će reći Olivera Kovačević. Ove godine, ja vam garantiram, na Eurosong će ići umjetnik koji za to neće platiti jer će ona reći tko su članovi žirija, a otići će najbolji izvođač koji je zaslužio pobjedu i za koga je publika glasala - oštro je rekao pjevač pa dodao još optužbi:

- Znamo da bih ja imao najviše šansi na Eurosongu jer bi za mene glasale sve republike bivše Jugoslavije, kao i dijaspora. Kovačević me ne želi u Torinu i lobira za nekog drugog, ali ja tu osobu neću spominjati jer nije lijepo. Moja pjesma je od mene mojoj Srbiji. To nije vlasništvo RTS-a i ne zanima me što misle tamošnji urednici. Predstavljanje Srbije u svijetu nije stvar RTS-a i neće oni određivati tko će predstavljati Srbiju u bilo čemu, pa ni u glazbi. Lukas ide iz srca na natjecanje, da donese svojoj zemlji najbolji plasman i rezultat. U Torino neću voditi radnice i rukovodstvo RTS, da nose Louis Vuitton i Gucci vrećice dok ja imam probe - zaključio je Aca, kojemu će ove godine PR voditeljica biti Kija Kockar, prenose Novosti.rs.

Ubrzo nakon optužbi, RTS je odgovorio pjevaču i njegovom timu, a Telegraf.rs prenio je priopćenje u cijelosti:

- Radio-televizija Srbije povodom medijske konferencija jednog od sudionika showa 'Pesma za Evroviziju '22', Aleksandra Vuksanovića i njegovog stručnog tima, priopćava da je neugodno iznenađena lavinom uvreda, neutemeljenih optužbi, insinuacija i ponižavanja ugleda naše medijske kuće. Kao dobar domaćin, pružit ćemo svim izvođačima jednake uvjete, a o pobjedniku će odlučivati nezavisni i stručni žiri, kao i publika. Možda to nekima nije po volji, možda su neki navikli raditi drugačije, možda upravo onako kako bez ikakvih dokaza i osnove optužuju druge da to rade. Zbog dobre atmosfere koja vlada u organizaciji i među natjecateljima 'Pesme za Evroviziju '22' nećemo odgovarati nikome u lošem tonu. Sve tvrdnje protiv RTS-a spomenuti će sudionici imati priliku dokazati u instituciji u kojoj se utvrđuju činjenice. Radio-televizija Srbije će pored svega organizirati ovo natjecanje na najvišem nivou na ponos svih građana Srbije. Svim sudionicima želimo puno uspjeha na našoj 'Pesmi za Evroviziju '22' i radost zbog sudjelovanja i suradnje sa RTS-om - napisali su.

Lukasu je, smatraju mnogi, na natjecanju za Torino najveća konkurencija pjevačica Sara Jo, a on ju nije štedio:

- Vjerujem da pola ljudi iz Srbije i regije ne bi dalo 12 bodova Sari jer ni ne znaju tko je ona. Da se odmah razumijemo, nemam ja ništa osobno protiv Sare, ali tko je ona da bude meni konkurencija? Po čemu? - rekao je ranije za Blic.

Kasnije je u intervjuu ipak bio naklonjeniji kolegici.

- Slušao sam je kako pjeva, pjeva sjajno, naravno da sam slušao i njenu pjesmu s kojom ide na natjecanje i stvarno mi se sviđa, interesantna je. Tko će pobijediti ne znam, ali tko god da pobijedi, bit će realno - zaključio je Aca.