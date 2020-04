Adam: Više volim sam vježbati. Gordani sam slagao treninge...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pojavila se sporna fotka: Goga i Adam su se 'znojili' u teretani

Upozorenje! Slike nisu za one slabijeg srca, napisao je Adam Kromer (33), sudionik eksperimenta 'Brak na prvu' na društvenim mrežama uz fotografije 'iza kulisa' sa snimanja. Među njima je bila i fotografija iz teretane s Gordanom Marelli (38), s kojom ga već neko vrijeme gledatelji povezuju.

- Znao sam vježbati s Gordanom u teretani jer i ona voli trenirati pa bih joj ponekad složio trening - rekao je Adam za RTL.

Ipak, čini se kako mu je draže trenirati sam.

- Najviše volim vježbati sam negdje u prirodi kad god je to moguće. Iako zbog trenutačne situacije teretane ne rade, primoran sam vježbati kod kuće ili na otvorenom, što i inače preferiram pogotovo kad je vani lijepo vrijeme. Uvijek nađem neko mjesto koje mi posluži kao idealna teretana na otvorenom - ispričao je Adam.

Kromer, koji radi u obiteljskoj vinariji u Zmajevcu, u slobodno vrijeme jako je posvećen vježbanju. Nikad ga nitko nije trenirao nego je sve vježba sam naučio ili ih pronašao na internetu pa primijenio.

- I svoje treninge sam slažem te ponekad savjetujem druge kad me to traže. Htio bih biti osobni trener, a čak sam htio ove godine upisati fitness učilište, no zbog trenutne situacije je to sada na čekanju. Čim to budem mogao, upisat ću i završiti tečaj za osobnog trenera jer bih se volio time baviti jednog dana - rekao je Kromer.

Adam često na Instagramu objavljuje dio svog treninga ili rezultate vježbanja, a kaže i kako mu je inbox krcat upitima o prehrani. Na sve poruke koje dobiva ne stiže odgovoriti, ali rado s drugima podijeli znanje.

- Velika pozornost me trenutačno ne opterećuje, ne smeta mi već mi godi - rekao je Adam, kojeg je Nikolina Tutić (31), kandidatkinja s kojom su ga spojili eksperti, poljubila u posljednjoj epizodi. Tek nam slijedi vidjeti kako će se njih dvoje ponašati u nastavku eksperimenta.

