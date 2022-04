Afrika: Obožavatelj Luka je umislio da smo u ljubavnoj vezi

Sjela sam s prijateljicom u restoran u Novom Beogradu, tu smo bile sat vremena. Ona je sjedila pored mene, a iza mene je bilo drveće. Samo sam čula kad je dečko rekao: 'Ispričavam se'. Mislila sam da se želi fotografirati sa mnom, a on me pitao da li ga znam, započela je svoju ispovijest Sandra Afrika (34) nakon što ju je muškarac napao u Beogradu.

- Rekao je da mi je slao poruke na Instagramu, ja sam se sjetila tko je. Slao mi je prethodnih godinu dana prijeteće poruke, pitao me zbog čega mu se ne javljam, govorio da mu se moram javiti. Ja sam ga blokirala i nisam to toliko ozbiljno shvaćala. Mislila sam da ne treba svaku budalu prijavljivati. On je mojoj sestri slao poruke da će joj ubiti djecu ako ne pošalje moj broj mobitela. Imamo sve te screenshotove, njoj je pisao na Facebooku. S kim god poziram, on je te osobe tražio i slao poruke da mu se javim. Do moga broja nije došao. Moga menadžera Mikišu je 'ubio' koliko ga je puta zvao, to traje godinu dana, a sad se on pojavljuje. Nikad ranije nisam vidjela kako izgleda, on je Luka iz Osijeka - ispričala je folkerica za Kurir.

Poludjeli obožavatelj nije htio otići iz restorana.

- Ulazio je u restoran, htio sjesti u baštu, pa je pokušavao sjesti sa mnom. Rekao mi je: 'Ubit ću te gdje god te budem vidio' - ispričala je šokirana Afrika.

Policija je muškarca privela.

- Taj pogled nikad neću zaboraviti. Pod dojmom sam, pila sam tablete za smirenje. Ne znam što bi bilo da sam bila sama. Sama pomisao da je došao netko iz Osijeka tu... Policiji je rekao da me tukao i da je došao da mi se ispriča. Uvjeren je da je sa mnom u ljubavnoj vezi i da se dolazi sa mnom pomiriti jer smo se navodno posvađali. Užas, katastrofa... Jedino što znam je da će mu zabraniti ulazak u Srbiju i pristup meni. U šoku sam, psihički sam baš loše - zaključila je pjevačica, koja je zbog svega potražila pomoć psihologa.

