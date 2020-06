Ajfon: 'U zatvoru su me gledali kao kraljicu! Bila sam zvijezda, kao da im je Madonna došla...'

<p>Starleta <strong>Tijana Maksimović </strong>(28), poznatija kao <strong>Tijana Ajfon, </strong>u srijedu je izašla iz pritvora nakon gotovo mjesec dana, a sada je progovorila o iskustvu iza rešetaka.</p><p>- Iskreno, nije lako. Tko kaže da je lako, laže. Ali, zahvaljujući zatvoru u Bijeljini i svim ljudima koji su tamo zaposleni, meni je ovaj pritvor bio nekako laganiji, jer su se svi ponijeli prema meni ljudski. Hvala im na svemu, to im nikada neću zaboraviti - rekla je za ATV, javlja <a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/oglasila-se-tijana-ajfon-po-izlasku-iz-zatvora-ovo-nikada-necu-zaboraviti/321628/vest">Alo</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kaže kako je ovo jedna velika škola te ne želi da se to ikome dogodi.</p><p>- Ja sam kolateralna šteta. Svako je mogao doći u priliku da ode na party i da je tamo netko tko ne treba biti i da upadne policija. Ali, hvala Bogu, uz dobar tim odvjetnika, ja sam na slobodi - poručila je.</p><p>Srpsku starletu uhitili su u velikoj policijskoj akciji s još 35 osoba. Osumnjičeni se terete za zloupotrebu opojnih droga, neovlašteno posjedovanje oružja i prostituciju.</p><p>- U zatvoru su me gledali kao kraljicu! Bila sam tamo zvijezda, kao da im je Madonna došla - otkrila je za <a href="https://informer.rs/dzet-set/vesti/529081/zatvoru-gledali-kao-kraljicu-tijana-ajfon-vratila-beograd-otkrila-bila-sam-glavna-zvezda-evo-kako-provodila-dane-iza-resetaka">Informer</a>.</p><p>Pohvalila se kako je vrijeme u zatvoru iskoristila da se lijepo odmori i naspava.</p><p>- Nisam imala nikakvih neugodnosti. Super sam! Osjećam se odlično! Lijepo sam se družila sa stražarima, bili su veoma korektni, šalili smo se, kuhala sam im kavu - ispričala je.</p><p>Njezin odvjetnik <strong>Miloš Stevanović </strong>rekao je kako je ona, nekoliko sati nakon izlaska iz pritvora, s roditeljima krenula natrag u Srbiju.</p><p>- Puštena je da se brani sa slobode dok traje istraga. Protiv nije, kao ni protiv ostalih koji su uhićeni 27. svibnja, još nije podignuta optužnica - objasnio je.</p><p>Podsjetimo, starleta je ilegalno pokušala prijeći granicu preko rijeke Drine u čamcu s još tri djevojke. U objektu u koji je upala Policijska uprava Bijeljina zatečeno je 26 muškaraca i devet djevojaka. </p>