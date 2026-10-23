AJMO! svira diljem Hrvatske, a listopad je tek zagrijavanje

Domaća glazba ponovno putuje Hrvatskom, a odlične svirke ne moraju se događati samo u najvećim gradovima. Treća sezona projekta AJMO! već je krenula punom parom, a ove jeseni i zime publiku diljem zemlje očekuju brojni koncerti, poznata glazbena imena, nova otkrića i još mnogo razloga za izlazak. Nakon dvije uspješne sezone, projekt koji je pokazao koliko su kvalitetni koncertni programi važni za manje sredine nastavlja svoju misiju povezivanja izvođača, organizatora i publike. Listopad donosi čak 12 koncerata, a to je tek početak nove glazbene avanture.

Prve svirke već su pokazale koliko je program raznolik. Treća sezona otvorena je 3. listopada u Sinju, gdje su u Rodilištu nastupili TBF i KNINci, dok su istoga dana u čakovečkom Centru za mlade publiku zabavljali Edo Maajka i Masna Repchuga. Glazbeno putovanje nastavilo se 9. listopada u Slavonskom Brodu, gdje je u Kući tambure nastupio Dimitrije Dimitrijević. Bio je to odličan uvod u listopad ispunjen hip-hopom, rockom, alternativom, reggaeom i brojnim drugim glazbenim žanrovima.

A koncertni kalendar tek se zahuktava. U subotu, 17. listopada, AJMO! je stigao na tri različite lokacije. Šibenski Azimut ugostio je Kliniku Denisa Kataneca, sastav poznat po intenzivnim, emotivnim i nepredvidivim koncertnim nastupima, dok su u zadarskoj Providurovoj palači zasvirali Lika Kolorado i Rich Man. Istoga dana glazba je stigla i na otok Vis, gdje su u Spomen domu Komiža nastupili Brain Holidays, uz DJ-a iRIE TOASTA. Od alternativnog rocka do opuštenih reggae ritmova, subota je još jednom pokazala koliko različitih glazbenih svjetova može povezati jedan projekt.

Nakon toga nema odmora jer već 23. listopada čakovečki Centar za mlade ponovno otvara vrata publici, ovoga puta za nastupe bendova Porto Morto i Tidal Pull. Dan poslije, 24. listopada, Dubrovnik će zaplesati uz synth-pop zvukove Pocket Palme, kojoj će se u Lazaretima pridružiti tonota i DJ Vila od Vinyla. Iste večeri u križevačkom Klubu kulture nastupit će One Dread, koji će donijeti svoju prepoznatljivu kombinaciju reggaea i energične koncertne atmosfere.

Foto: ZELJKO

Listopadsko izdanje projekta AJMO! završit će 31. listopada koncertima na tri lokacije. U slavonskobrodskoj Kući tambure nastupit će Dark Tree Bark, dok će u Zadru publiku ponovno rasplesati Porto Morto, ovoga puta uz Rush-In. Posebno uzbudljivo bit će i u Šibeniku, gdje će se u Tunelu prvi put održati Noć vještica u sklopu programa AJMO! Elector, posvećenog promociji i razvoju domaće elektroničke glazbene scene. Za plesnu atmosferu do ranih jutarnjih sati pobrinut će se Eleven i DJ Jock, koji će Halloween pretvoriti u pravu elektroničku poslasticu.

Iza projekta AJMO! stoji Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia), koji ga provodi uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Projekt je pokrenut 2024. godine s jednostavnom, ali važnom idejom - omogućiti kvalitetne koncerte u manjim gradovima i mjestima, podržati lokalne organizatore te publici pružiti priliku da uživa u domaćoj glazbi bez potrebe za putovanjem u najveća urbana središta. Pritom AJMO! nije samo koncertni program, već dugoročna inicijativa koja pomaže u stvaranju snažnije i održivije koncertne scene diljem Hrvatske.

Da je takav projekt itekako potreban, najbolje pokazuju rezultati njegovih prvih dviju sezona. U tom je razdoblju ostvareno 117 koncertnih nastupa sa 135 različitih izvođača, a kroz suradnju s 20 organizatora glazba je stigla u 19 gradova diljem Hrvatske. Samo tijekom druge sezone održano je 65 koncerata u 15 gradova i mjesta, uz 20 posto više publike i 44,1 posto veće vlastite prihode organizatora u odnosu na prethodnu sezonu. Brojke su to koje potvrđuju da interes za koncertima postoji i izvan velikih gradova, osobito kada publika dobije priliku redovito uživati u kvalitetnom programu.

Treća sezona nastavlja se s još većim ambicijama i širom koncertnom mrežom, uz 18 organizatora i sudionika programa. Interes za sudjelovanje pritom ne prestaje rasti, a na ovogodišnji poziv prijavilo se rekordnih 398 izvođača. Uz koncertni program, svim odabranim organizatorima bit će dostupni mentorski programi i radionice s iskusnim glazbenim profesionalcima, dok će odabrani izvođači kroz suradnju s Hrvatskim društvom skladatelja i HURIN-om dobiti dodatnu radijsku promociju svojih novih autorskih izdanja. Paralelno s trećom sezonom projekta AJMO! proveden je i poziv u sklopu programa ELECTOR, usmjerenog na razvoj i podršku elektroničkoj glazbenoj sceni, za koji je odabrana šibenska Udruga RatCat. Nova sezona službeno je predstavljena u rujnu na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, u sklopu SHIP festivala, gdje su se ponovno okupili predstavnici domaće glazbene industrije i organizatori iz različitih dijelova zemlje.

A ono najbolje tek dolazi! Listopadskih 12 koncerata samo je zagrijavanje za nastavak jesenske i zimske sezone tijekom koje će AJMO! nastaviti povezivati gradove, otoke, klubove, glazbenike i publiku. Jer za dobru svirku nisu potrebne velike dvorane ni veliki gradovi, već dobra glazba, predani organizatori i publika željna koncerata.