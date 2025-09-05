Obavijesti

Ajoj, Daro! Selfie je pao, a i ti s njim... Bubamara završila na podu na snimanju 'Granda'

Foto: Instagram

Dara Bubamara je snimanju emisije 'Zvezda Granda' pala sa stolca dok je pokušavala snimiti selfie

Snimanje emisije 'Zvezda Granda' pretvorilo se u urnebes. Umjesto pjesme i kandidata, glavna atrakcija večeri bila je Dara Bubamara, koja je, loveći selfie, skliznula sa stolca i završila na podu. To, naravno, nije pokvarilo atmosferu. Pjevačica se samo nasmijala, ustala i nastavila snimanje kao da se ništa nije dogodilo.

ZALUDILA FANOVE FOTO Dara Bubamara objavila vruće fotografije s ljetovanja: Mini bikini pokazao sve obline
FOTO Dara Bubamara objavila vruće fotografije s ljetovanja: Mini bikini pokazao sve obline

Video pada odmah je osvanuo na službenoj Instagram stranici emisije i za kratko vrijeme prikupio tisuće pregleda i komentara. Naravno, reakcije su bile raznolike. 'Stolica ispod nje se želi spasiti', 'Jesi smotana, Daro', 'Bolan selfie', 'Cijeli život želi biti Jelena Karleuša, ali ide to baš tako', samo su neki od komentara pratitelja.

Prošle godine nastupila je na Kafanskoj večeri u zagrebačkoj Areni, gdje je uz još sedam izvođača zabavljala publiku. Tad se pohvalila i 'najoriginalnijim poklonom' koji je dobila - epruvetom sa spermom norveškog lososa za kozmetičku reparaciju.

- Inače sam dobivala ruže, čokolade i plišane mede, ali ovo je nešto najbolje i najkreativnije čime me itko nekad darivao - rekla je Dara Bubamara. 

Beograd: Dara Bubamara za doček Srpske Nove godine pjevala u restoranu Nacionalna klasa
Foto: Antonio Ahel

Svojim izgledom i dalje oduševljava regiju, a jedino joj, kako tvrdi, može parirati Severina.

- Severina je jedna brutalna žena na vašoj estradi, baš je zgodna za svoje godine - rekla je pjevačica.

Foto: Instagram

Dara je otvoreno priznala i da nakon svakog nastupa dobiva poruke obožavatelja.

- Iskreno, oduvijek sam privlačila veliki broj muškaraca i to me ne čudi, očito je to do moje karizme, a ne grudi - rekla je kroz šalu.

Foto: Instagram

