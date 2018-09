'Ako je pametna, neće se boriti jer je ionako tu nitko ni ne želi'

Prvi ovogodišnji odabir drugog dueliste prošao je poprilično zanimljivo, a iako je kazala da će joj suparnik u areni biti onaj koji joj se prvi nađe na umu, čini se kako Đurđica nije trebala dugo razmišljati. „Došlo je vrijeme i da ja neku rečem, a da me se čuje, a ujedno ćete me i upoznati, jer je bilo i onih koji su me odabirali za sluškinju, a nisu me poznavali i sebi za nekoga s kim ću se boriti u areni odabirem Maju Milišić.“ kazala je odlučno Đurđica na sastanku.

Foto: nova tv

Drelu je zanimalo je li ova vijest šokirala Maju, na što je ona je kazala da je to očekivala i dodala: „Dvoumila sam se hoće li mene ili Kristinu. Sve je to igra.“ Nakon što je sastanak završio, Maja M. se slomila, a farmeri su je krenuli tješiti. „Srušit ću arenu zbog tebe ako treba!“ vikao je Matej, Edita joj je sugerirala da ide na snagu, a Kristina je zaključila: „Ona ako je pametna, ona se neće boriti jer ju ionako nitko ovdje ne želi!“

Foto: nova tv

Nakon što je spakirala svoje stvari i smjestila se u duelističku kućicu, Maja M. se smirila. „Ovo mi je mali udarac na ego, nije prevelik, daleko od toga. Našli smo se svi, zbližili, sprijateljili i najgore smo prošli skupa.“ komentirala je Đurđinu odluku da nju izabere za suparnicu i dodala: „Kristina i ja smo najviše s njom ulazile u konflikte i ona se nije mogla s time nositi. Da sam na njezinom mjestu ne bih se ni htjela vraćati, kada me 17 ljudi ne prihvaća.“

Foto: nova tv

Majinu najbolju prijateljicu na farmi, Kristinu, najviše je pogodila činjenica da bi upravo Maja mogla prva izaći iz showa. „Što se tiče Đurđine odluke, mislim da ni ona sama ne zna koga bi izabrala. Ona je sve malo poremtila. Pošto smo Maja i ja kao jedno, teško mi je što se moraići boriti, ali sam uvjerena da će pobijediti i da se vraća. Đurđa nije pridonijela ničemu ovdje inadam se da ide kući!“ zaključila je Kristina

Foto: nova tv

.Farmere je posjetio mentor Joža koji je došao u obilazak imanja, a ovoga puta doveo im je i bankara koji će surađivati s njima dok su god na farmi. Bankar je farmerima dao štednu knjižicu koja će biti na farmi, a na njoj se nalazi 150 dukata. „To nije fiksna svota, nego promjenjiva, to će ovisiti o vama“ , poručio im je bankar. Farmeri će sa štedne knjižice smjeti dizati dukate, određenu svotu, a banka je odlučila da razmjena bude u kontekstu jedan dukat farmerima, jedan banci.

Farmeri također mogu ulagati i svoje dukate, pa će svota rasti, kao ikamate te će utjecati na fond od glavne nagrade. „Ja vam savjetujem kao banka i kao čovjekda što manje dižete te novce, a to kada ćete dizati novce, to mora biti jednoglasno. Kada želite uložiti, tada aktualni gazda sam može odlučiti koliko želi, ne morate se svi potpisivati", upozorio ih je.

Foto: nova tv

Jurica je na sastanku otvorio jedno pitanje koje se tiče njihove prehrane te je pitao mentora Jožu smiju li klati životinje, na što im je mentor odgovorio da ih je preduhitrio jer im je već doveo kavez životinja. „Ne možete krave i magarce!“ dodao je Joža te objasnio kako nikako životinje ne smiju klati na farmi, već u registriranoj klaonici, gdje će cijeli proces biti pod kontrolom. Nakon što je mentor Joža otišao, farmeri su se okomili na gazdu jer je rekao da im ne treba pomoć u prodaji, unatoč tome što se mentor sam ponudio.

„Ako ti netko otvoreno nudi pomoć, daj ju prihvati! Ali problem je u tome što on ne sluša što govori i misli jesi završio?“, komentirala je Edita vidno uzrujana, a nakon toga su farmeri započeli pjevati 'Svega će bit, ali gazde više neće'. „Nesvjesno sam rekao da ćemo mi to prodati, moja greška!“ priznao je kasnije Frane.

Nešto kasnije, farmeri su ušli u mlin i krenuli ga razgledavati. „Imamo mlin!“ ponosno je viknuo Matej koji je i provalio u zatvoreni mlin. Jesu li smjeli provaliti u mlin ili im je to i bio tajni zadatak, farmeri će tek otkriti, a dok ne otkriju, farmere muči hoće li dobiti kaznu zbog toga.