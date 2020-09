'Ako vam životinje ne jedu iz tanjura, ne volite ih dovoljno'

Iako ih paze i maze, pjevačica se 'naljutila' na supruga dok je jeo za stolom, a u isto vrijeme su s njim bile dvije mačke kojima je dopustio da jedu iz njegova tanjura. No ljutnja nije dugo trajala

<p>Pjevačica <strong>Indira Levak</strong> (47) sa suprugom <strong>Miroslavom Levakom</strong> (45) upotpunila je zajednički dom s kućnim ljubimcima. Par je udomio mačke, a Indira ih nerijetko pokazuje na društvenim mrežama. Jednom je prilikom rekla kako je udomila tri mačke, koje nisu uvijek imale tako idiličan život kao u domu Levakovih. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Indirine transformacije</strong></p><p>Iako ih paze i maze, pjevačica se 'naljutila' na supruga dok je jeo za stolom, a u isto vrijeme su s njim bile dvije mačke kojima je dopustio da jedu iz njegova tanjura.</p><p>- Ovo je razlog za svađu. Ovako ih je naučio moj dragi muž. Pa dobro, jesi li ti poludio? I kada nam dođu gosti, sramota - pričala je Indira dok je grdila Miroslava. Levak je potom odmaknuo mačke, no njezina ljutnja nije dugo trajala.</p><p>Na društvenoj mreži objavila je nekoliko novih fotografija na kojima Miroslav mazi mačke. </p><p>- To je ljubav - napisala je Indira, a osvrnula se i na prethodnu situaciju.</p><p>- Puno ljudi voli svoje životinje, ali ako im ne jedu iz tanjura, očito ne dovoljno, kaže moj muž - dodala je pjevačica.</p><p>Pjevačica inače na društvenim mrežama često objavljuje fotografije kućnih ljubimaca.</p><p>- Udomljavanje se ne može planirati, kad se nađem u situaciji da sretnem napuštenu životinju bude mi jako teško i srce puca kad znaš da ih ne možeš sve udomiti. Moj suprug je inače glas razuma i onda on kao nešto pametuje, a na kraju i sam donese ljubimca kući - rekla je Indira svojedobno za<a href="https://www.rtl.hr/tv/zvjezdice/novosti/3145727/zvijezda-mekog-srca-indira-pruzila-dom-napustenim-mackama/" target="_blank"> RTL</a>.</p>