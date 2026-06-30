Alan Hržica dobio je trećeg sina! 'Dao sam mu ime po majci'

Dao sam mu ime po njegovoj majci, mojoj voljenoj supruzi. Mogu samo reći: Bog je velik!, objavio je presretni Alan Hržica (47) na društvenim mrežama. Sa suprugom Ricardom dobio je trećeg sina, malenog Ricarda, koji se pridružio starijoj braći Davidu (7) i Leonu (5).

Kantautor duhovne glazbe ranije je otkrio da su on i supruga bili uvjereni kako će ovaj put dobiti djevojčicu. Ipak, liječnički pregled potvrdio je da stiže još jedan dječak, što je posebno razveselilo stariju braću.

- Kad je doktor rekao da je dečko, braća i ja smo se odmah poveselili jer stiže još jedan s kojim ćemo gledati Ligu prvaka - našalio se tad pjevač IN magazin.

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Sinove je dobio nešto kasnije nego što je planirao.

- Obitelj je nešto najljepše što mi se dogodilo. Kasno sam dobio prvog sina - Davida sam dobio s 40, Leona s 42, a sad ću ponovno dobiti dijete s 47. Dakle, hrabro, ali uz Božju pomoć idemo dalje - rekao je Hržica.

Osim prinove, Alan i Ricarda ove godine slave i deset godina braka. Pjevač je više puta istaknuo koliko mu supruga znači i koliko je važna za cijelu obitelj.

- Ona je onaj najbitniji segment u kući. Koliko ona brine za sve nas i koja je to operativa - i bez obzira što sam i ja zreo čovjek, ta briga je i za mene. Bez nje bismo bili totalno rasipani - priznao je.