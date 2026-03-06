Alan Hržica i supruga Ricarda čekaju treće dijete: 'Stiže sin!'

Dolazi treće dijete, dolazi treći sin i uzbuđen sam zbog toga i zahvalan sam Bogu na svemu!, otkrio je Alan Hržica za IN magazin. Popularni pjevač duhovne glazbe i njegova supruga Ricarda krajem lipnja očekuju prinovu u obitelji.

- Obitelj je nešto najljepše što mi se dogodilo. Kasno sam dobio prvog sina - Davida sam dobio s 40, Leona s 42, a sad ću ponovno dobiti dijete s 47. Dakle, hrabro, ali uz Božju pomoć idemo dalje - dodao je.

Foto: Instagram

Iako su mnogi u obitelji potajno navijali za djevojčicu, liječnički pregled potvrdio je da stiže još jedan dječak. Njegovi roditelji bili su uvjereni da će ovaj put biti djevojčica, pa se i supruga Ricarda tome nadala. No vijest da dolazi treći sin razveselila je braću.

- Kad je doktor rekao da je dečko, braća i ja smo se odmah poveselili jer stiže još jedan s kojim ćemo gledati Ligu prvaka - našalio se pjevač.

Dok čekaju dolazak prinove, u obitelji traje i mala rasprava oko imena.

- Joj, ne smijem govoriti o imenima jer je takva situacija u obitelji - deda ima svog favorita, baka svog, žena svog, ja svog. Bit će borba do samog kraja - rekao je Hržica.

Foto: sasa cetkovic

Njegovi stariji sinovi David i Leon danas imaju sedam i pet godina, a pomisao na još jednu bebu u kući nimalo ga ne plaši. Naprotiv, priznaje da u roditeljstvu neizmjerno uživa.

- Ma kakvi, ja bih ih imao 10 da mogu. Ja sam toliko oduševljen djecom, uživam s djecom. Meni se s obitelji dogodila najljepša stvar na svijetu. Ta radost kad dolazim s koncerta i kad znam da će ujutro krenuti opsadno stanje u kući, to mi je takva milina - istaknuo je.

Ove godine Alan i Ricarda slave i 10 godina braka. O supruzi govori s velikim poštovanjem i zahvalnošću: 'Ona je onaj najbitniji segment u kući. Koliko ona brine za sve nas i koja je to operativa - i bez obzira što sam i ja zreo čovjek, ta briga je i za mene. Bez nje bismo bili totalno rasipani'.

Dolazak prinove nije jedina novost kod popularnog pjevača duhovne glazbe.

- Radimo jednu ozbiljnu turneju – bit će 30-ak gradova, 17 je već dogovoreno. Plakat izlazi ovih dana sa svim datumima. Jako sam zahvalan na tome. Ljudi vole te pjesme, zavoljeli su ih i pjevaju na koncertima - zaključio je Alan Hržica.

Foto: Instagram