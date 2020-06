Albino Uršić o snimanju serije: Samo u jedan stan dovukli smo 3500 predmeta. Ništa nije ofrlje

<p>Rad je stvorio čovjeka, a nerad gospodina. A Fulir je bio jedan tak’ vel’ki gospodin, rečenica je iz uvoda serije 'Dnevnik velikog Perice', koja sjajno opisuje 'gospona Fulira'. Snimanje je počelo prije deset dana, a jučerašnja lokacija bila im je park Maksimir, u kojemu je sniman i film 'Tko pjeva zlo ne misli'. Radnja se događa šezdesetih godina, točnije 1964., a idejni začetnik cijelog projekta je <strong>Albino Uršić</strong>. S <strong>Borisom Kukom </strong>čini dizajnerski dvorac Božesačuvaj. Sredinom devedesetih na alternativnoj su sceni privukli pozornost provokativnim i satiričnim plakatima. No to je iza Uršića. Sad se bavi serijom, u kojoj je i jedan od scenarista, kreativni producent...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O ALBINU URŠIĆU:</strong></p><p> </p><p><strong>Kako ste uopće došli na ideju snimati nešto što se ‘naslanja’ na kultni film?</strong></p><p>To mi je prvi izlet u ove vode. Moj prijatelj <strong>Mario Petreković i </strong>ja bili smo prije tri godine na vikendici te pričali što bi bilo kad bi bilo. Pa smo tako došli i na ideju ‘što bi bilo s Pericom’. Čime se bavi, ima li ženu, djecu... I tako se iz jednog druženja rodila ova ideja. Dobra su ta naša druženja, poznajemo se dugo, ali nisu toliko dobra za naše zdravlje.</p><p><strong>Kakav je veliki Perica? Ima li sličnosti s ocem Franjom?</strong></p><p>Želi postati pjevač. Popije i on koju čašicu ponekad, ali ni blizu kao stari Šafranek.</p><p><strong>Prvo ste ‘Dnevnik velikog Perice’ zamislili kao film?</strong></p><p>I HAVC nas je u startu odbio. Onda smo Emir Imamović i ja za suradnika u scenariju još angažirali Renata Baretića, malo se uozbiljili i vidjeli da je bolje napraviti seriju od šest nastavaka. Drago mi je da je HRT prepoznao ovaj projekt.</p><p><strong>Iz glumačke postave filma tu je gospođa Mirjana Bohanec Vidović. Kako ste izabrali ostale? Mlađega brata Ernesta Fulira igra Otokar Levaj, veliki Perica je Živko Anočić...</strong></p><p>Pa najviše je castinge odrađivao Vino Brešan i čini mi se, prema ovim prvim danima snimanja, da je glumačka ekipa pogođena. Zapravo je ovo samo potvrda, i prije sam bio uvjeren da su odlični. Nismo htjeli oživljavati likove, iako bi, recimo, Otokar Levaj mogao sjajno odigrati i Ernesta Fulira. No u seriji je on njegov mlađi brat Eugen. I ime smo mu izabrali u ‘duhu’ njegova brata, pa ne može Ernest imati brata Iliju.</p><p><strong>Ima mnogo novih likova. Kakav je Žnida, odnosno sin starog Žnidarića i Peričin prijatelj, kojega glumi Dušan Bućan?</strong></p><p>On je klasični Delboy iz šezdesetih godina. Izgubio je kafić, nacionaliziran je, ali stanuje iznad kafića i često navraća. Uvijek je u nekim biznisima i kombinacijama, a Bućan mi se čini genijalnim za tu ulogu.</p><p><strong>Kako ste pridobili Nikolu Koju, on igra zastavnika?</strong></p><p>Lako. Nazvao sam ga i poslao mu scenarij. Drugi dan mi se javio da pristaje.</p><p><strong>Već ste snimali na nekoliko lokacija i nekoliko scena. Kakvi su dojmovi?</strong></p><p>Pa meni se čini odlično. Vinko to odlično dirigira, ništa ne prepušta slučaju i ništa nećemo raditi ofrlje. No to je shvatila i cijela ekipa, sportskim rječnikom, svi daju 120 posto. Vjerojatno je to zbog odgovornosti i nasljeđa filma, nije to mala stvar.</p><p><strong>Bojite li se usporedbi s filmom?</strong></p><p>Ovo je potpuno druga priča, iz filma je tu samo jedan lik, Ana Šafranek. Vrijeme radnje je puno godina kasnije, a najviše smo htjeli pokazati duh tadašnjeg vremena i Zagreba. Nismo željeli prikazati čemer i jad, jer tad se ipak počelo otvarati prema zapadu, slušala se strana muzika, išlo se u Trst... No sigurno je i da ta naša slika tog vremena nije realna, odnosno stvarnost je tad bila ružnija. I nismo ni sekunde u ništa željeli miješati politiku.</p><p><strong>Zbog toga ste pazili i na najsitnije detalje? Kostimografiju, scenografiju, predmeti iz tog doba...</strong></p><p>Da, i to je trajalo mjesecima. Samo u stanu u Mlinarskoj, koji predstavlja stan gospođe Ane Šafranek, dovukli smo oko 3500 predmeta. Veliki je to posao, a nismo željeli, ponavljam, da išta bude ofrlje napravljeno. Mora se vidjeti da je to produkcijski dobro napravljeno. Pazili smo i na arhitekturu.</p><p><strong>Kad bi se serija trebala početi emitirati?</strong></p><p>Nadam se u jesenskoj shemi HRT-a. Predviđeno je 60 radnih dana snimanja, to je otprilike do kraja kolovoza. Tad još im mnogo posla, no vjerujem kako bi do kraja godine mogla početi s emitiranjem.</p><p><strong>Ovaj se projekt od starta čini sjajan. Imate li još neke u planu?</strong></p><p>Ma ne, kao što sam već rekao, ovo mi je prvi ulazak u ove vode. Neka sad prvo završi ovo snimanje, a onda ćemo razmišljati dalje...</p><p> </p>