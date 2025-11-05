Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka

Na Facebook stranici sisačke Opće bolnice 'dr. Ivo Pedišić' jučer je osvanula neobična objava. Naime, s pratiteljima su podijelili kako je nedavno kod njih boravio voditelj i novinar Aleksandar Stanković, koji je morao proći operaciju ruke zbog prijeloma.

U objavi stoji da je operaciju prije tri mjeseca izveo tim dr. med. Abela Balaška, subspecijalista traumatologije i specijalista opće kirurgije. Također, napomenuto je kako se Stanković do danas oporavio u potpunosti. Naveli su i kako je novinar u razgovoru s njima podijelio i svoje dojmove u vezi boravka i liječenja u sisačkoj bolnici.

Foto: Facebook

'Došao sam na pregled kod dr. Balaška koji mi je, s obzirom na ozljedu, sugerirao operaciju.', objasnio je Stanković te nastavio: 'Prihvatio sam i bio primljen u bolnicu dan prije zahvata. Nakon svih potrebnih testova, operiran sam sljedećeg jutra, a sama operacija trajala je oko 50 minuta. U bolnici sam proveo dvije noći, a potom bio otpušten kući'.

Ispričao je i kako je tekao njegov oporavak: 'Oporavak je trajao otprilike tri mjeseca, nakon čega sam ponovno imao punu funkciju ruke i mogao raditi sve što i prije. Bio sam na dva kontrolna pregleda, gdje mi je detaljno objašnjeno kako ruka zacjeljuje i kada mogu povećavati aktivnosti'.

Foto: Facebook

Stanković je posebnu pohvalu uputio i liječničkom timu zaduženom za brigu oko njega: 'Operacija je bila toliko uspješna da nisam trebao ići na rehabilitaciju. Pohvale cijelom liječničkom timu!'. Također, novinar i voditelj napomenuo je kako je i samo iskustvo boravka u bolnici bilo jako pozitivno.

'Svi su bili profesionalni i na usluzi. Kad mi nešto nije bilo jasno, uvijek sam mogao pitati i dobiti sve potrebne informacije', ispričao je te dodao: 'Očekivao sam stručnost i srdačnost, ali sveukupno sam još ugodnije iznenađen. Moram pohvaliti cijeli tim i izraziti zadovoljstvo što sam bio u vašoj bolnici!'.

Foto: Facebook

Stankovićeve riječi oduševili su djelatnike sisačke bolnice pa je tako na Facebook profilu istaknuto kako im je 'povjerenje njihovih pacijenata najveća nagrada', a poznatom novinaru zahvalili su na lijepim riječima. 'Hvala gospodine Stanković! Vaše riječi dodatno nas motiviraju da svakodnevno gradimo povjerenje i pružamo skrb na najvišoj razini.', stoji na kraju objave koju su zaključili riječima: 'Dijeljenje takvih iskustava najbolji je dokaz predanosti cijelog našeg tima'.