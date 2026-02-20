Aleksandra Prijović iznenadila Jakova Jozinovića: 'Bilo mi je jako drago kad me nazvala...'

Jakov Jozinović sa svojom turnejom 'Ja za čuda letim' bilježi ogroman uspjeh diljem cijele regije. U rekordnom je roku rasprodao čak pet koncerata u beogradskom Sava Centru, a šesti datum već je pušten u prodaju.

Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Posebno ga je dirnuo poziv kolegice Aleksandre Prijović.

- Bilo mi je drago kad me je nazvala Aleksandra Prijović i rekla da je kupila karte za koncert, ja sam rekao: 'Ne, Aleksandra, ja ću ti pokloniti kartu', a ona će: 'Ne, ne, ja ću' - ispričao je jučer na presici za srpske medije.

Foto: Instagram

Inače, Prijović je obožavateljica Jozinovića, a na njegovom koncertu je bila u listopadu 2025. u MTS dvorani u Beogradu. Došla je sa suprugom Filipom Živojinovićem, a s glazbenikom se družila prije i poslije koncerta.

Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U Zagrebu će Jakov imati veliki solistički koncert u zagrebačkoj Areni. Ulaznice su nestale velikom brzinom pa je najavljen i drugi koncert, 20. lipnja.