Alen Bičević kao Gabi Novak sve digao na noge: 'Imaš naklon!'

Pjevač grupe Joy Alen Bičević potpuno je oduševio žiri transformacijom u legendarnu Gabi Novak. U četvrtoj epizodi emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' otpjevao je evergreen 'Pamtim samo sretne dane' i zaradio same komplimente.

Do kraja nastupa svi su u studiju bili na nogama i zajedno s njim pjevali stihove pjesme iz daleke 1982. godine.

- Ja ne želim sjesti, bravo, bravo, bravo! Ovo je bilo divno, srce mi lupa jače nego tvoje. Ovo je trenutak takve emocije, ja možda ništa ne bih rekla, imaš moj naklon - poručila je Renata Končić Minea uz gromoglasni pljesak publike.

Svoje oduševljenje nije krio niti Goran Navojec.

- Nakon ovakve točke apsurdno je bilo što govoriti – čuli ste reakciju publike. Ja ti samo mogu čestitati i zahvaliti se, meni je ovo bilo briljantno - rekao je Alenu.

- Dragi moj Alene, kada pjevač uistinu osjeti i doživi o čemu se radi u pjesmi, u svakoj noti, onda će te riječi pjesme i cijeli performans odzvanjati istinito - dodao je Mario Roth.

- Kad ovako doživiš nešto da transformacija i imitacija i pjesma i glas budu sve jedno, onda ti ne može bit svejedno - kazao je Enis Bešlagić.

Gledatelji su Bičevića mogli upoznati u prvoj sezoni 'The Voice Hrvatska', koji mu je bio prekretnica u životu.

- Upoznao sam divne ljude, umjetnike iI kolege. Svi znamo da sam veliki 'tremaroš', tako da i taj show pamtim po nervozi prije izlaska na scenu, ali me to naučilo kako se nositi s kamerama, velikom scenom i velikom produkcijom. Naučio me rasporedu, da ne kasnim, radu i kad ti se ne radi - priznao nam je ranije.

Od te 2015. vidno se transformirao. Ošišao se, smršavio je...

- Eh sad…slijedi tajna: prestani jesti sve što te čini sretnim haha. Ja volim reći da ni jedan kolač nije toliko dobar kao odraz u ogledalu koji ti se sviđa. Šalu na stranu: puno treninga, puno rada, puno znoja i moja vrhunska frizura haha. Od The Voicea sam ukupno izgubio 20 kg. Bilo je tu puno odustajanja I novih početaka, ali kad si zacrtaš cilj – ideš do njega. Uglavnom su to bili razni treninzi I uravnotežena prehrana. Onda sam krenuo mjeriti svaki gram svega pa je to postala opsesija. I to mi se svidjelo. I onda uspiješ izgurati jedan dan, pa drugi…pa tjedan, pa mjesec I evo me. Već 9 godina u održavanju - zaključio je Alen.