Alen iz 'Života na vagi': 'Trbuh mi je kritičan, operirat ću ga...'

Pobjednik treće sezone 'Života na vagi' i nakon showa je predan svojim treninzima. Priznaje kako je zadovoljan trenutačnom težinom, no razmišlja o operaciji kako bi uklonio miks viška kože i sala s trbuha

<p><strong>Alen Abramović</strong> (46) pobjednik je treće sezone 'Života na vagi'. Tijekom showa je smršavio 84,6 kilograma, a od treninga i zdravog načina života nije se odviknuo niti po izlasku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Alenom</strong></p><p>- Vaga kaže da me voli, vrtim se oko stotke i ne bih niti volio manje jer to ne izgleda dobro na moju konstituciju. No, ogledalo kaže kako je trbuh i dalje kritičan. Mislim da ću to jedino moći riješiti operativnim zahvatom, o čemu intenzivno promišljam nakon što sam shvatio kako tu ne pomažu nikakvi treninzi - ispričao je Alen za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3854344/alen-iz-zivota-na-vagi-vaga-kaze-da-me-voli-a-ogledalo-da-mi-je-trbuh-kritican/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Nije ga omela niti karantena prije tri mjeseca. On je ustrajno radio na sebi, iako nije imao svoje redovite treninge.</p><p>- Puno sam hodao i trčao, iskrao bih se po noći kada padne mrak i obavio trening - priznao je Abramović.</p><p>No, imao je i neke privatne strahove, naročito na početku.</p><p>- Prvo izolacija, pomislio sam, ma mogu ja to, ionako sam proveo više od četiri mjeseca u izolaciji u showu, ali onda sam shvatio da nije isto jer smo tamo imali jedni druge i potporu produkcije - rekao je Alen, koji je u karanteni bio zabrinut naročito za zdravlje starijih osoba. </p><p>A nakon što je izolacija završila, Alen se uputio na more. Trenutačno uživa na Hvaru.</p><p>- Napokon malo odmora nakon one grozne izolacije i zabrane putovanja koju smo svi iskusili. Mislim da mi je ovo prvi pravi aktivni odmor u životu, što znači da puno plivam i vozim bicikl koji su mi prijatelji pripremili - zaključio je Abramović.</p><p>Alen je u 'Život na vagi' ušao kao najteži kandidat s više od 180 kilograma, a izašao kao pobjednik.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>