Alen: Ljeti jedem salate i voće, a od javnih plaža imam traume

Pobjednik treće sezone ‘Života na vagi’, Alen Abramović (46), za 24sata napisao je iskrenu ispovijest o borbi s kilogramima i planovima za ovo ljeto.

- Sigurno imam više samopouzdanja. Na more idem već kroz tjedan dana. Neizmjerno se veselim s obzirom na to da sam se lani samo kupao u vlastitom znoju tijekom showa. Vrućine mi više nisu nikakav problem.

Prije sam se uvijek grozio vrućih dana jer sam se znojio kad bih ruku podignuo. Bio sam uvijek svjestan toga, a i drugi ljudi se pobrinu sa svojim opaskama da ne zaboraviš da si debeo. Na primjer, kad ti netko kaže: ‘Joj, kak si mokar po leđima’. Hvala stari, ne bih to znao da mi nisi rekao.

Nemam posebnu vrstu rashlađivanja, tuš ili skok u vodu ako sam u prilici. Što se tiče ljetnog režima treninga, tu se ništa ne mijenja. Treniram skoro svaki dan, najčešće ujutro. Navečer odradim lagani kardio ili šetnju. Mislim da je najbolje trenirati ujutro, tako se organizam i metabolizam pokrenu.

Pazim što jedem. Puno proteina, raznih salata i više voća u odnosu na zimski period. Po ljeti je sveprisutna lubenica. S obzirom na to da obožavam sladoled, ne mogu zamisliti ljetne mjesece bez njega, samo ću biti umjeren s njim!

Ne volim se izležavati na suncu, to je mučenje za mene. Ja sam onaj tip koji kad uđe u more ne izlazi dok mi usnice ne poplave. Ne volim javne plaže, obožavam skrivene uvale. Mislim da svi mi koji smo bili debeli imamo male traume od javnih plaža jer smo se susretali s buljenjem i osuđujućim pogledima. Ljeta iz djetinjstva su mi u lijepom sjećanju jer sam ih često provodio s izviđačima.

Godinama sam kao klinac ljetovao i na Lošinju.

Jednom sam zaspao na plaži i probudio se crven kao rak. Dobio sam od tate dobranu bukvicu u autu na putu do bolnice. I danas se tome smijemo. Bez obzira na to što prije nisam imao samopouzdanja, ljubav prema moru je bila jača i nije me to spriječilo da ne otputujem negdje i uživam u ljetnim radostima. Ali znam da će ovaj put nakon mnogo godina biti drugačije i lakše!

