Alen pobijedio strah od kukaca, a Marka je iznenadila Filomena

Budući da su Marko i Alen sinoć odbili da ih u narednom ciklusu treniraju treneri, dočekalo ih je pismo u kojem su im treneri napisali da će ih ipak trenirati, ali ne onako kako su se naviknuli. Mario je za to vrijeme u dvorištu Marku pripremio rekvizite s kojima će moći vježbati, a cilj mu je izgubiti 500 kalorija. Kad izgubi te kalorije, čeka ga iznenađenje – njegova djevojka Filomena.

Foto: RTL

Za to je vrijeme Alena u dvorani dočekala Sanja, no samo kako bi popričala s njim o njihovoj odluci i samopouzdanju. Nakon razgovora Sanja ga je odlučila suočiti sa njegovom najvećom noćnom morom – žoharima i glistama. A Alen ih je na kraju primio u ruke i pobijedio svoj najveći strah.

Foto: RTL

Nakon što je izgubio više od 500 kalorija u treningu, Mario je Marku rekao da zažmiri te pred njega stavio Filomenu. Markovoj sreći nije bilo kraja.

Foto: Morana Lerga



Nakon njihova razgaljenog susreta uslijedio je Veliki izazov – poligon, a pobjednik dobiva ključ od škrinjice u kojoj se nalaze čak dvije nagrade. Na kraju su pobijedili Luka i Mario, a nagrade su bile da mogu odabrati čiji se rezultat na vaganju neće računati te mini makeover.

Foto: Morana Lerga

Dečki su se tako zaputili u brijački salon u koji inače nerijetko dolazi Petar, pa su odmah komentirati kako će on biti ljubomoran. Brijačima su se u potpunosti prepustili u ruke te iz salona izašli i više nego zadovoljni svojim novim izgledom.

Foto: RTL

Kada su se vratili u kuću, Luku je dočekala Sanja upitavši ga bi li i dalje želio učiti za trenera. Budući da je Luka odgovorio kako mu je ta želja sve jača što se bliži kraj showa, Sanja mu je rekla da će za njega napraviti mali test da vidi koliko je spreman.