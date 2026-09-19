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Alen Vitasović posvetio objavu bivšoj ženi, krenule prozivke pa se oglasio: 'Neki ljudi su baš zli'

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Alen Vitasović posvetio objavu bivšoj ženi, krenule prozivke pa se oglasio: 'Neki ljudi su baš zli'
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Zagreb: Alen Vitasović nastupao kao predgrupa na drugom koncertu Baby Lasagne na Šalati | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Istarski pjevač se prisjetio godišnjice braka s bivšom suprugom Sandrom Vojnić, s kojom ima i dvoje djece. U kratkoj objavi joj se zahvalio, a zatim privukao veliki broj reakcija...

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Pjevač Alen Vitasović se prije par dana prisjetio godišnjice braka sa svojom bivšom suprugom s kojom ima i dvoje djece. Na društvenim mrežama je napisao: 'Na današnji dan sam se oženio 1995. godine. Sandra Vojnić, majka moje djece. Hvala, Sandra!'

Na njegovu objavu zaredao se veliki broj komentara. Pratitelji pjevača su većinom hvalili njegovu gestu i poželjeli mu puno sreće, no našlo se i negativnih komentara na koje je potom Vitasović i odgovorio.

 

- Neki ljudi su zaista zli. Nemaju ime i prezime. Vrijeđaju. Pojma nemaju što i kako je bilo u braku 30 godina s gospođom Sandrom. Odgojili smo dvoje već odrasle djece, voljeli se, sagradili dom i rastali se jer je sudbina tako odredila. Nikakvo pijanstvo. Sad smo prijatelji, ljudi. Za razliku od mnogih na ovim mrežama - napisao je pjevač u komentarima naknadno. 

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Njihov je brak završio 2016. godine, a pjevač je kasnije ponovno pronašao ljubav. Sudbonosno 'da' ponovno je rekao 2022. godine s Eleonorom, no lani je potvrdio da su se razveli

Foto: Facebook

- Gotovo je. Žao mi je, naravno, kad isplaniraš nešto u životu pa se to ne dogodi, ali to je život - rekao je Vitasović tada za Slobodnu Dalmaciju tada. U srpnju ove godine je koncertom u Puli obilježio 35 godina karijere

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