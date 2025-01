Alen Vitasović uoči maškaranog koncerta: 'Ovaj put me gađajte grudnjacima, a ne oradama...'

Prošle su dvije godine od incidenta u Kastvu kad me netko iz publike pogodio oradom! No ja nisam zlopamtilo, na pozornicu Maškaradnog centra Kastav se opet vraćam i obećajem svima da ćemo se moj prijatelj Šajeta i ja uz Ansambl Direkt potruditi da u svom omiljenom kostimu u Kastvu plešete sve do jutra, kaže duhovito Alen Vitasović uoči treće Maškarane subote.

- Poručio bih publici neka me radije gađaju grudnjacima nego ribama i samim time pozivam sve pripadnice ljepšeg spola, kao i sve ostale, da se maskiraju i dođu na maškarani koncert u Kastav - dodaje.

Foto: SLAVEN BRANISLAV BABIC/PIXSELL/ARHIVA

Maškare su preplavile Kastav! I to posebno, peto godišnje doba u Kastvu traje sve do 5.ožujka. Prođete li ovih dana gradićem koji se nalazi na 365 metara nadmorske visine i u kojem kult maškaranja početkom godine traje stotinjak godina neka vas ne iznenadi ako hodajući gradskim ulicama ugledate muškarce na štiklama, žene u vojnim odorama, Janicu Kostelić, Avatare, liječnike, havajske plesačice, zebre...

Pojedinci i skupine su vrlo maštoviti, kostimi se pripremaju mjesecima pa je doživljaj maškara na ovom mjestu jedinstven.

- U mojoj obitelji se maškara oduvijek. Odrastao sam gledajući kako se konobe kuća moje obitelji ali i svih naših susjeda u vrijeme pusta pretvaraju u mjesta na kojima smo skupljali i super zabavljali noseći svoju masku. Znalo se točno kad se kod koga ide i svi smo se trudili svojim kostimima izazvati smijeh onih koji su nas u goste pozvali. Budući da se od običaja stoljećima nije odustalo, prije deset godina sam došao na ideju da sve konobe zamijenimo jednim velikim mjestom na kojem će se svi stanovnici Kastva okupiti i pokazati svoje maske - kaže Oleg Medica organizator Maškara u Kastvu koje se tradicionalno održavaju u Maškaranom centru.

Foto: Nikola Zoko

Od početka Maškara u Kastvu, kao organizirane zabave za lokalce, danas je ovo priča za koju se mnogi pripremaju mjesecima, a Oleg kaže kako je sretan što svake godine Maškare u Kastvu postaju sve popularnija manifestacija za koju se pripremaju brojni kontinentalci, sli i Talijani, Slovenci...

Svečani početak Maškara u Kastvu bio je uz odbrojavanje članova grupe Koktelsi, koji su svojim nastupom privukli velik broj posjetitelja čineći tako Maškarani centar pretijesnim. Ove godine zabljesnule su skupine - Avatari, domaće životinje, liječnici, policajci... ali i kreativna i dugo pripremana rješenja poput dua gemišt u kojem je ručno napravljen kostim graševina i mineralna. Među okupljenom masom ljudi svih uzrasta moglo se vidjeti zaista svašta, ali i samo jedan veseli klokan.

U njegovu je ulogu uletio osnivač ove manifestacije Oleg Medica, veselo objašnjavajući kako u Kastvu klokan živi samo za vrijeme pusta noseći i poruku maškara - 'Zgorun klokan, zdolun blokan' aludirajući da se na brdašce iznad Rijeke penje lako poput klokana, a od puste pjesme i plesa spušta teže pred jutro. Kako bi zabava bila zagarantirana Oleg i njegov tim na pozornicu dovode najveće lokalne zvijezde ovog kraja - Otvorenje i zatvaranje Maškara u Kastvu je u znaku Ansambla Direkt i grupe Koktelsi, sredinom ovog veselog perioda zastvirati će Šajeta, Alen Vitasović, grupe Point, Night Express, Mauro Staraj i La banda, Alen Lima Len. Maškarani se centar na dan koncerta otvara u 21:00 sat, a zabava traje do ranih jutarnjih sati.

- Kastav, Kastavština i cijeli naš kraj žive za Pust, a Kastavi Maškaradni centar su postali centar zabave i nezaobilazna točka svih pusnih zbivanja kojima je zadatak očuvanja tradicije - rekao je gradonačelnik Kastva Matej Mostarac ne krijući sreću što ova manifestacija privlači sve veći broj ljudi koji subotnje maškarane zabave povezuju s vikend boravkom u Kastvu. Iako je početak godine i gradić naoko spava i priprema se za novu turističku sezonu u Kastvu se možete i sada dobro zabaviti.

Foto: Nikola Zoko