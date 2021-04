Alex Ognjena (37), pjevačica poznata po svojim humantiarnim akcijama i kontroverznim performansima, otkrila nam je kako izgledaju njezina jutra.

- Pa već dugi niz godina mi je ujutro kad ustanem prvo na pameti moj sin. Njemu prvo napravim doručak, onda popijem svoje tablete, a nakon toga slijedi umivanje. Malo se gledam u ogledalo jer se često razočaram odrazom - smije se Alex, te dodaje: - Nakon toga vozim sina u školu. Dobro se zakamufliram s 'hudicama' i sunčanim naočalama da me nitko ne prepozna jer sama sebi izgledam koma dok se ne 'namontiram'.

Kad se vrati kući mora, kaže, prileći iz zdravstvenih razloga.

- Prvih sat vremena nakon tableta ne smijem ništa jesti, pa nakon što se vratim kući - legnem i čekam da prođe tih 60 minuta, a onda se dobro nakljukam šećerom. Najdraži doručak mi je slanac s linoladom. U tome se davim, a s obzirom na to da sam veganka, ako dan prije nisam jela proteine, dodam u slanac i namaz od kikirikija.

Drage su joj i druge slano-slatke kombinacije poput prženih krumpirića i sladoleda ili čipsa i čokolade. No u sinove obroke, naglašava, ulaže više truda.

- Samo da se zna, dijete mi ipak jede zdravo - kaže Alex.

Dodaje da njezin šesnaestogodišnji sin nema nikakav problem s imidžem koji gradi u javnosti.

- Sa sinom razgovaram o svim svojim potezima, projektima i planovima. On zna sve, u sve je upućen i slaže se sa svim. Ja već 15 godina radim humanitarne akcije i u početku one nisu imale ni blizu ovakav odaziv, no kad sam odlučila promijeniti pristup, stvari su se promijenile i on zna da ja nisam nikakva d*olja.

Nikad zbog njezinih istupa nije, kaže Alex, imao problema. Ne želi otkrivati njegovo ime jer mu ne želi narušavati privatnost. No njegovi prijatelji znali su tko mu je mama, a predavala im je i ples. Ipak, s roditeljima je u početku ipak bilo zanimljivih situacija.

- Na početku je, priznajem bilo malo nezgodno. Sjećam se da sam jednom došla na razgovor, pričalo se o tome kako su se oko škole počeli skupljati narkomani, a pojavila se droga i u školi, pa su odjednom svi uperili poglede u mene, kao da sam ja diler. Valjda zbog tetovaža. Smiješno mi je to bilo. No ubrzo su i roditelji promijenili stav. Tako da sam brzo postala sam predsjednik roditeljskog vijeća, prvo u razredu, a onda i na razini škole.

Odnos sa sinom je skladan. No ljubavni odnosi, kaže Alex, više ne dolaze u obzir.

- Nemam nikoga, a tako će i ostati. Nakon ove posljednje veze osjećam se izigrano. Ne želim se više upuštati u tako nešto. Ne trebaju mi drame i stresovi i radije ću biti solo. Meni to stvarno nije problem. Život je lijep, pa ne treba mi muškarac da budem sretna - kaže.

Na pitanje kako može donijeti takvu odluku s 37 godina, ima spreman odgovor.

- Ne može se to reći sa 37? Pa ja se ponekad osjećam kao da imam 80 i nešto... Imam kuću, dijete, svoja dva psa, mačku. Sve sam u životu postigla sama. Nikad nisam imala sponzora. I zašto bih sad tražila nekoga tko bi se malo igrao? - odlučno će Ognjena.

Što se budućih projekata osim humanitarnih akcija tiče, Alex najavljuje nove provokacije, no s glazbom će pričekati neka bolja vremena.

- Trenutačno ne radim pjesme, s tim bih samo bacala novac, ali radit ću neke umjetničke projekte i bit će provokacija... - najavljuje Ognjena. Ako je suditi po posljednjima, materijala za nove rasprave neće nedostajati.