Kantautorica, humanitarka i bivša domina Alex Ognjena (37) javnosti je najpoznatija po aferi sa zadarskim glazbenikom Borisom Rogoznicom.

Ona na svojim društvenim mrežama objavljuje uglavnom provokativne fotke, a tu iznimka nije bila ni ona kojom je pozvala pratitelje na humanitarnu akciju.

Ognjena je ovime željela razveseliti mališane iz dječjih domova za Uskrs, a akciju je popratila fotkom na kojoj pozira raširenih nogu u mrežastim čarapama dok međunožje skriva rukom u kojoj drži uskršnje jaje.

- Možemo li se dogovoriti da humanitarnu akciju koju sam objavila ipak malo požurimo??? Što kažete da razveselimo djecu za Uskrs? Ili barem one kojima su hitno potrebne šlape da po domu ne hodaju bosi i u tenisicama za školu? - napisala je u objavi.

- Lijepa si mi; Kako lijepi zeko; Super fotka - pisali su joj obožavatelji u komentarima no, jednom pratitelju je prisjela ova fotka.

- Veliki kršćani, nema što, uz to humanitarna akcija s ovakvom slikom? Nek vam je Bog na pomoći - komentirao je, a ubrzo je stigao oštar odgovor Alexine prijateljice:

- Gospodine , a Vi znate koje vjeroispovijesti je Alex? To prvo. A drugo Vi ste kao veeeeliki katolik i kršćanin pomogli već do sad tisućama djece i organizirali stotine humanitarnih akcija kao što je Alex? Dala bih ruku u vatru da niste. Čovjekova veličina i mjesto u raju se ne gledaju po tome koliko ste puta bili na misi i koliko ste križeva poljubili nego koliko ste ljudi pomogli, koliko ste lijepih riječi uputili, koliko zagrljaja i oproštaja dali onima koji to možda ne zaslužuju, ali kršćanski je opraštati! Jel tako? Tako da Vaš cinizam i izdizanje sebe u nebesa ostavite za neke druge postove kada ćete svoju veličinu moći dokazati! Jer Alex je svoju humanost i duhovnost pokazala stotine tisuća puta. Hvala Vam i sretan Uskrs Vama i Vašoj obitelji - odgovorila je.