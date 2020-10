Alex Ognjenu fanovi su pitali za Rogoznicu: Koji Boris? Ne znam

<p>Kantautorica<strong> Alex Ognjena</strong> (37) na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja. Jednog od njih zanimalo je bi li prodala neki dio svoje intimne odjeće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nudili su mi svašta, molili da im prodam čarapice za 2000 kuna, ali nisam na prodaju, na bilo koji način. Ionako mi mašina pola toga izgubi. Kud bi došla da prodajem ono malo što imam - odgovorila je.</p><p>A evo što Alex kaže je li ikada pokrenula sudsku zabranu prilaska nekome od svojih fanova.</p><p>- Jedan postupak je upravo u tijeku, a stalkere je riješila policija ili moji prijatelji, itd. S godinama sam se naučila i opremila sistemom sigurnosti da se maksimalno osiguram jer, nažalost, bilo je svega. Zato iznimno rijetko objavljujem u realnom vremenu gdje sam i nikad nisam sama - objasnila je.</p><p>Upitali su je i bi li se ikada preselila iz Zagreb u neko drugo mjesto.</p><p>- Da, trebala sam se preseliti u Tunis, a kasnije u Zadar, ali zli ljudi nisu dali. Možda je tako moralo biti... Zbog Bandića me Zagreb sve manje privlači - iskrena je.</p><p>Zatim je dobila 'škakljivo' pitanje.</p><p>- Kako je*e Boris Rogoznica? - zanimalo je pratitelja.</p><p>- Koji Boris? Ne znam, reci ti meni pošto tebe on očito više 'je*e' nego mene - odgovorila je Ognjena.</p><p>- Kako se osjećaš što si rasturila jedan brak? - nastavila su se pitanja.</p><p>- Ako to ikad napravim, javit ću ti. Nije mi u opisu karaktera pa sumnjam da ćeš to doživjeti, ali trenutačno se osjećam dobro, hvala na pitanju - nije se dala isprovocirati.</p><p>No ni tu nije bio kraj znatiželji fanova.</p><p>- Kako nisi rasturila brak ako si sama objavila svoje prepiske s oženjenim čovjekom? - zanimalo ih je.</p><p>- Daj odi gledat travu kako raste, bit ćeš korisnija u društvu nego što si sada. Da želim razarati brakove jednostavno bih 'izgubila mobitel' i pola estrade bi se sutra rastalo zbog ponuda i molbi koje dobivam u inbox od onih kojima se divite dok po meni se*ete. Ali, ne želim. Tako da don't srač tu mač because it's not good for you - zaključila je Alex.</p>