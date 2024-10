Alfi Kabiljo: 'Sharon Stone se svidjela moja glazba, ali drago mi je što sam odbio Hollywood'

Autor je filmske glazbe, skladao je za TV serije, autor je pop pjesama, radio je za kazališne predstave, njegov je potpis na mjuziklu "Jalta, Jalta", uz njegove su skladbe na zimskim Olimpijskim igrama klizači izvodili svoje točke na ledu... On je Alfi Kabiljo (88), koji radi i danas. Izniman je autor filmske glazbe, a došao je i do najveće "pozornice", one u Hollywoodu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.