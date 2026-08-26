Ali G se vratio: Sacha Baron Cohen ima trailer za novi film

Objavljen je službeni trailer za "Ali G: Who Iz I?" novi lažni dokumentarac koji označava povratak legendarnog lika Sache Barona Cohena. Nakon više od dva desetljeća, provokativni pozer iz Stainesa ponovno stiže u kina, a premijera je 23. listopada. Za razliku od prvog filma, ovaj je snimljen u potpunoj tajnosti, što je postala uobičajena praksa za Cohenove kasnije hitove poput "Borata" i "Brüna".

Službeni sinopsis otkriva da je Ali G, nakon dva desetljeća provedenih u "blejanju, duvanju i seksu", šokiran spoznajom da je njegova dugogodišnja djevojka Julie, koju glumi Morgana Robinson, u osmom mjesecu trudnoće. Suočen s potrebom da prehrani još jedna usta, odlučuje se pokrenuti i otputovati u Ameriku kako bi vratio staru slavu. No, tamo nailazi na protivnike koji će zaprijetiti egzistenciji njega i njegova nerođenog djeteta.

Film "Ali G: Who Iz I?" ujedno je i redateljski debi Sache Barona Cohena, a potpisuje ga i kao scenarist te producent ispred svoje kuće Four by Two Films. Cijeli projekt realiziran je podalje od očiju javnosti, što je postao zaštitni znak Cohenova rada. To mu omogućuje da snima autentične interakcije s ljudima koji nisu svjesni da sudjeluju u komediji. Film nastavlja njegovu uspješnu suradnju sa studijem Amazon MGM, koji stoji i iza hvaljenog filma "Borat Subsequent Moviefilm" iz 2020. godine. Sam Cohen je projekt najavio videom na Instagramu, gdje je u liku Ali G-ja napisao: "Konačno su snimili dokumentarac o meni. I nije ono sranje o pingvinima, ovaj ima barem duplo više životinjskog seksa."

Foto: Youtube Sceenshot

Lik Ali G-ja prvi se put pojavio 1998. godine u emisiji "The 11 O'Clock Show", a početkom 2000-ih dobio je i vlastiti "Da Ali G Show". Prvi film, "Ali G Indahouse" iz 2002. godine, koji je režirao Mark Mylod ("Succession"), bio je klasična scenaristička komedija s glumcima poput Martina Freemana. Novi nastavak, međutim, u potpunosti preuzima stil lažnog dokumentarca, format koji je Cohen usavršio s Boratom i Brünom. Njegov pristup temelji se na stvaranju apsurdnih situacija u kojima njegovi ekscentrični likovi provociraju stvarne reakcije nesuđenih sugovornika, među kojima su se svojedobno našli i Noam Chomsky te Newt Gingrich. Trailer otkriva da će se Ali G ovaj put uhvatiti u koštac s modernom kulturom, uključujući TikTok i influencere.

Foto: Youtube Sceenshot

*uz korištenje AI-ja

