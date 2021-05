U zabavnom showu 'Ma lažeš' ovoga tjedna doznali smo nove laži i istine. Timu Jana Kerekeša pridružio se Davor Gobac i Alka Vuica, dok je u timu Luke Bulića pokušao lagati Mile Kekin, pjevač, tekstopisac i glazbenik te odnedavno i političar, i Tomislav Špiček, chef te član žirija kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'.

U prvoj rundi 'Kućne laži' Gobac je bio taj koji je prvi pročitao svoju tvrdnju.

- Za 56 rođendan dobio sam 56 kilograma Čokolina - rekao je Davor, a Luka nije mogao odoljeti da ga ne upita je li ih dobio zato što je to u skladu s njegovim ponašanjem. Gobac je otkrio da je nešto od toga pojeo, a nešto poklonio ljudima stradalima u potresu u Petrinji. Špiček mu je postavljao kulinarska pitanja pa ga je tako upitao voli li Čokolino jesti s hladnim ili toplim mlijekom, ali Gobac je davao odgovore iz kojih se nije moglo zaključiti laže li ili ne. ''Ostavio sam si još dvije vreće, zlu ne trebalo'', rekao je.

Ipak, Špiček je otkrio da imaju sreće jer je i on iz Zaprešića kao i Gobac. 'Znam ga tu i tamo škicnuti dok pije kavu i uvijek gricka čokoladice tako da voli slatko, pa mislim da ne laže', zaključio je Špiček, a Mile i Luka su se složili i osvojili bod.

Red je došao da Kekin pročita svoju tvrdnju.

- Kao trogodišnjak zaključao sam dadilju i pobjegao od kuće. Policija me dovela na kućni prag - rekao je frontmen 'Hladnog piva'. Jan je odmah zaključio da bi to mogla biti istina no krenuli su ga ispitivati kako je do toga došlo. 'Bila je jako gruba prema meni i ja sam otišao', objasnio je Mile zašto je pobjegao te dodao da se to događalo dok su živjeli u Njemačkoj i da se otišao sakriti u polje. 'Kasnije je mama dala otkaz dadilji', rekao je Kekin. Jan je promijenio mišljenje i rekao da je to laž no Mile je priznao da je to bila istina.

Alka je pročitala neobičnu tvrdnju: 'Samo jednom sam se na Brijunima kupala gola s frontmenom grupe Duran Duran, Simonom Le Bonom' pa nastavila pojašnjavati: 'Plovili smo zajedno i bili na Brijunima, i išli smo posjetiti Vangu. Čekali smo brod da dođe po nas, nismo imali kupaće, a Simon je prvi rekao da on mora skočiti u ovo lijepo more i skinuo se prvi pa smo se i mi', kazala je Alka te dodala da su ona i Simon inače kućni prijatelji. Nakon dužeg vijećanja Lukin tim zaključio je da Alka govori istinu – i bili su u pravu.

Poznati chef Špiček iznenadio je sve tvrdnjom koju je pročitao. ''Cijeli život imam neobjašnjiv strah od horor filmova. Nikad ih ne gledam jer se stalno uplašim'', rekao je Špiček. ''I dan danas ne mogu gledati filmove. Ne mogu spavati ako tako nešto pogledam'', objasnio je Špiček te dodao da čim vidi da neki film vuče na horor okreće kanal. Janov tim je zaključio da Špiček laže, ali je on otkrio da se užasava horor filmova.

U rundi 'Ovo je…' tajanstveni gost bio je Denis kojeg su Mile, Luka i Špiček krenuli 'svojatati'. Mile je rekao da mu je to prijatelj i da ga je jednom prilikom pregazio autom, a za ispriku mu je donio pečeno janje. Luka je, pak, tvrdio da je Denis njegov bivši producent i čovjek kojem je pomogao da postane gradonačelnik.

- Ovo je Denis, jedan od rekvizitera showa 'Tri, dva, jedan -kuhaj!', koji me spasio na setu od nesreće na radu - rekao je Špiček.

'Ja sam Denis Kralj, Lukin sam frend i gradonačelnik sam Vrbovca'', rekao je na kraju Denis, a svi su ostali zaprepašteni naročito Alka koju je Denisov stil odijevanja odveo na krivi trag. Janov tim na kraju je izgubio jer su mislili da istinu govori Kekin.

U rundi 'Brzopotezne laži' svoju je tvrdnju rekao Jan Kerekeš. ''U društvu nekoliko prijatelja otišao sam u gay bar samo da vidim hoće li mi se netko upucavati. Tada sam još istraživao svoju seksualnost'', kazao je Jan, a ekipa ga je počela ispitivati te zafrkavati. Na kraju je Lukin tim zaključio da Jan govori istinu.

''Bili smo na akademiji i nakon faksa smo išli u 'Kolaž', ali nikad nisam posumnjao u svoju seksualnost, ovo vam je laž!'', smijao se Kerekeš te donio bod svojoj ekipi.

Posljednja igra 'Gola istina' odnosila se samo na jednog člana Janovog tima, a Lukin tim je morao pogoditi kome ta istina pripada. Naime, nekog od njih, Luka Rajić je podržao u dobivanju predsjedničke funkcije.

Jan je rekao da je Luka Rajić njegov prijatelj keramičar iz razreda, te da je on trebao postati predsjednik razreda, a Rajić ga je u tome podržao. Alka je rekla da se kandidirala za funkciju predsjednice države jer joj je Vidoviti Milan rekao da će te godine pobijediti jedan glazbenik. Na kraju je pobijedio Ivo Josipović.

Gobac je, pak, rekao da je išao s Lukom Rajićem u razred, a on nije htio biti predsjednik razreda, ali je Luka Rajić navijao da predsjednik postane upravo punker i Gobac je postao predsjednik. ''Moj mandat je trajao dva tjedna i onda me svrgnula razrednica jer nisam dolazio na sastanke'', nasmijao je sve Gobac.

Kekin je bio siguran da je Alka u pravu dok je Špiček bio uvjeren da istinu govori Gobac. Kapetan tima, Luka, na kraju se priklonio Kekinovom mišljenju i odgovorio da je Alka govorila istinu što je bilo krivo. Gobac je bio taj koga je Luka Rajić podržao u 'predsjedničkoj kandidaturi'.