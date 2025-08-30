Obavijesti

Alka uživa na odmoru u Grčkoj: 'Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa'

Piše 24sata,
Foto: Instagram/Schreenshoot

Alka Vuica otputovala je na Grčki otok Mikonos. U najnovijoj objavi na društvenim mrežama otkrila je kako joj se sviđa otok, a usput je komentirala i cijene ljetovanja usporedivši ih s onima u Hrvatskoj

Alka Vuica otputovala je nedavno na ljetovanje, i to na Mikonos u društvu svoje sestrične, modne dizajnerice Matije Vuice. Sada je Alka na društvenim mrežama podijelila fotografije s odmora uz poduži opis u kojem objašnjava kako se provodi, a pritom je usporedila cijene u Grčkoj s onima u Hrvatskoj. 

- Nakon par dana na Mykonosu, predložila bih da nitko ne može postati ministar turizma ako nije proveo barem tjedan dana ovom čudesnom otoku ! Dođite i vidite kako se to radi! Od škrtog kamenjara gdje neprestano puše vjetar tako da naprosto nervira, napraviti jedno od najprestižnijih ljetovališta na svijetu, to zaslužuje duboko poštovanje! Respect for Mykonos! - objavila je Alka.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Uslijedili su komentari pratitelja. Dok jedni uživaju u slikama Alke na odmoru, drugi pak kažu kako je to privilegija samo pojedinaca, dok ljudi koji žive u Hrvatskoj ne mogu otići na more.

-  Takav je odmor za vas privilegirane koji imate novaca da to platite, ali zaboravljate da u Hrvatskoj ljudi koji su dva sata udaljeni od mora ne mogu si priuštiti ni jedan dan na moru, a posebno penzioneri... Ja sam trenutno na Fuerteventuri... Tu su cijene ok... Možda nema takvog luksuza, ali plaže su predivne... Uživajte i dalje - napisala je jedna pratiteljica.

- Kod nas ziđaj, ziđaj jer ziđati se mora - napisala je druga, misleći na brojne kuće i zgrade koje stalno niću po našoj obali. 

Na svojim je Instagram storijima Alka otkrila kako s njoj na Mikonosu uživa i Gianna Apostolski, s kojom Alka radi u showu Tko to tamo pjeva.

