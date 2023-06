Alka Vuica o muškarcu koji joj je obilježio život: Ne znam više što je istina. Možda ga ja još čekam

Alka Vuica (62) se pojavila u srpskom showu Ami G show, a tamo je govorila o svojoj najvećoj ljubavi, o Dini Dvorniku i o njezinoj pjesmi koja joj je najemotivnija.

Ova svestrana glazbenica piše i pjesme, a voditelj Ognjen Amidžić (47) pitao ju je kome bi htjela napisati pjesmu.

- Moj popis je dugačak, ali prva koja je tamo je sigurno Madonna - rekla je Alka.

Foto: Antonio Ahel

Njezina pjesma koja joj je bila najemotivnija, kaže, bila je 'Laži me', a odgovorila je i na pitanje posvećuje li svoje pjesme nekome.

- Dogodi mi se da napišem nekom pjesmu, a onda zaključim da je najbolje da je ostavim sebi. 'Laži me' se odmah znalo da je to moja pjesma, jednostavno je preintimna. Prvo je bila šansona, spora pjesma, a onda je došao Dino Dvornik i on ju je zapravo napravio hitom - otkrila je glazbenica.

Foto: Antonio Ahel

Alka se osvrnula i kakav je Dino bio kao prijatelj i glazbenik.

- Bio je predivan i jako puno mi je pomogao u karijeri. On je jedan od začetnika moje karijeri i on mi je pomagao s 'Laži me'. Bio je strašno talentiran. On je bio hodajući ritam, on je sve osjećao - dodala je.

Foto: Antonio Ahel

Najveća ljubav u njenom životu je, njezin sin Arian, a voditelj ju je pitao tko je bio muškarac koji joj je obilježio život.

- Stvarno bih ti voljela iskreno odgovoriti, ali s ovim odmakom više ne znam što je istina. Mislim da najveću ljubav možda još uvijek očekujem - rekla je za kraj pa ju je publika nagradila gromoglasnim pljeskom.

Foto: Antonio Ahel

U showu je otkrila i da bi voljela biti 20 godina mlađa.