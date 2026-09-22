Alka Vuica obilježila je dva mjeseca od rođenja svog prvog unuka: Voli te tvoja baka Alkoni

Alka Vuica posljednjih mjeseci ne krije koliko uživa u novoj životnoj ulozi. Sada je na Instagramu objavila fotografije i dirljiv opis povodom dva mjeseca svog unuka Lava Ivana Narona, koji je rođen u srpnju ove godine. Pjevačica je podijelila niz fotografija i kratki videozapis koji detaljno prikazuju opušteno obiteljsko druženje uz obalu.

"Na današnji dan prije 2 mjeseca na ovaj Svijet stigao je Božjim Blagoslovom moj Prvi unuk, Lav Ivan Naron. Sretni da si donio Mir, Nadu i Blagoslov u našu umjetničku Obitelj, volimo te do Nebaaa i čuvamo iz sve snage. Blagoslovio te dragi naš Isus, čuvali te svi nebeski Anđeli. Voli te tvoja baka Alkoni", napisala je uz fotografije i videa emotivna Alka.

Na fotografijama Alka hrani unuka te pozira uz sina, glazbenog producenta Ariana Vuicu, i njegovu suprugu, akademsku slikaricu Doru Šitum. Cijela obitelj uživala je u sunčanom ljetnom danu na prostranoj terasi restorana smještenog tik uz more, a objavljeni su i zabavni detalji poput kadra na kojem se vidi kako se dječja bočica hladi u staklenoj posudi za led.

Posebnu pažnju privlači i samo ime dječaka, koje nosi duboko simboličko i obiteljsko značenje. Naime, srednje ime Naron odaje počast antičkom rimskom gradu Naroni, smještenom u blizini Metkovića, odakle potječe dječakov pradjed. Ime Lav pak asocira na krilatog lava svetog Marka, koji je čest motiv u Dalmaciji, čime se dodatno naglašava snažna povezanost s bogatim obiteljskim naslijeđem.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Objava je u vrlo kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara podrške. Mnogi su pratitelji primijetili nježan i ispunjen izraz lica poznate pjevačice dok u naručju drži svog potomka. Među brojnim čestitarima našao se i poznati domaći glazbenik Jacques Houdek, koji je malenom Lavu poželio dobrodošlicu na ovaj ludi svijet uz želje za puno zdravlja, dodavši u šali kako uopće ne sumnja da će se baka Alka pobrinuti za apsolutno sve ostalo.

*uz korištenje AI-ja



