Obavijesti

Show

Komentari 0
'IGRA CHEFOVA'

Almir Ademi je u kuhinji počeo raditi sa 16: Skroman sam kuhar koji još puno toga mora naučiti

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: PROMO

Kaže da kao Rom nikad nije imao problema te se uvijek osjećao prihvaćeno

Admiral

Almir Ademi iz Vodnjana kandidat je koji u show "Igra chefova" dolazi s jasnom misijom - pokazati koliko se rad, upornost i ljubav prema kuhinji mogu isplatiti. Danas radi kao samostalni kuhar u hotelu u Puli na Verudeli i premda već ima puno iskustva, taj će 30-godišnjak za sebe uvijek reći:

- Ja sam skroman kuhar koji još mora puno učiti.

Almir je završio školu za kuhara i jedan je od rijetkih pripadnika romske zajednice koji se odlučio za taj put. U restoranu u kojem je odrađivao praksu ostao je raditi četiri godine i ondje je, kaže, naučio najviše o istarskoj kuhinji.

Ljubav prema kuhanju rodila se još u djetinjstvu. Njegov otac pomagao je prijateljima na svadbama pripremajući tradicionalna romska jela, a Almir ga je često pratio i promatrao kako radi. Već sa 16 godina počeo je raditi - prao je suđe i čistio lignje, ali je od početka znao da želi biti kuhar pa mu nijedan posao nije bio težak, a i danas ga najviše veseli istraživati i osmišljavati nova jela.

Dolazi iz obitelji romskog podrijetla i treći je po starosti među šestero djece - ima pet sestara!

- Najveća su mi podrška sestra i zet iz Francuske - ponosno ističe.

Iako su mnogi njegovi prijatelji otišli na zapad u potrazi za boljim životom, Almir je odlučio ostati i graditi karijeru u Istri. Kaže da kao Rom nikad nije imao problema ni u školi ni u sportu i da se uvijek osjećao prihvaćeno.

U show dolazi s jasnom porukom: želi pokazati da Romi mogu napredovati, školovati se i uspjeti u različitim područjima života. Svojim sudjelovanjem želi razbiti predrasude - ne samo prema Romima, nego i među samim Romima, a mladima želi poslati poruku da se trud i obrazovanje uvijek isplate.

Osim kuharske karijere, Almir ima i glazbenu! Pod umjetničkim imenom Sanchez nastupa na svadbama, zarukama i raznim veseljima, gdje pjeva romske pjesme i turbofolk.

Kaže da mu je to ispušni ventil nakon napornog dana u kuhinji, a u slobodno vrijeme najradije igra košarku, pjeva i svira sintesajzer.

Simpatičan, skroman i ambiciozan, Almir u "Igri chefova" želi pokazati kulinarsko znanje, ali i približiti romsku kulturu široj publici - uz poruku: to što si Rom ne znači da ne možeš uspjeti.

Ovaj show na RTL-u počinje 13. travnja.

“Igra chefova donosi tri potpuno različite kulinarske vizije, tri tima i samo jednog pobjednika - a nagrada je 25.000 eura”, poručili su s RTL-a. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026