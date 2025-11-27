Amanda Lear na novom albumu po prvi put pjeva na francuskom

Premda je 2016. objavila da se 'povlači iz showbusinessa', kao razlog navevši 'zamor od estrade', čini se da je za Amandu Lear ta odluka stvar prošlosti jer se, nakon više uspješnih kazališnih i nekoliko filmskih uloga, vitalna pjevačica i glumica (79) odlučila na povratak u pjevačke vode svojim 23. studijskim albumom, prvim na francuskom jeziku.

Nekadašnja muza slavnoga Salvadora Dalíja i disco-ikona, osobito nakon hita iz 1978. 'Follow Me' na scenu se vraća albumom 'Looking Back', izvodeći istoimenu pjesmu svojim dubokim glasom specifične boje. Pjesma govori o ljubavima koje su završile i o propuštenim prilikama. U intervjuu o novome albumu AFP-u je rekla da su je 'ljubavne pjesme koje se rimuju sa 'zauvijek', oduvijek živcirale'.

Kazala je da je 'oduvijek željela iznenaditi i šokirati ljude i da je godinama željela snimiti glazbu na francuskom'. Pojasnila je da se na to sada odlučila zahvaljujući nedavnoj Chanelovoj reklami u kojoj kao podlogu koriste upravo njezin stari hit 'Follow Me', zbog čega joj je njezina diskografska kuća odlučila omogućiti snimanje albuma na francuskom.

Foto: NEPI

Nije željela u svojim godinama, koje je dugo uspješno držala u tajnosti, snimati sentimentalne ljubavne pjesme koje se rimuju sa 'zauvijek' već se u njima sada radije osvrće i razmišlja o nekadašnjim susretima, ljubavnicima, propuštenim spojevima i avanturama za jednu noć. Kako sama kaže - 'bez natruha tuge, tek uz dašak melankolije'.

Postoji mogućnost i da nastupi uživo na koncertu u 'kabaretskom stilu', osobito, kako je kazala, s obzirom na godine. Nedavno je završila sa snimanjem novoga filma Rubena Alvesa u Lisabonu, premda nema novih planova.

Po Dalíjevu je savjetu, ispripovijedala je, zadržala misterij u pogledu svoje osobnosti i nikada je nisu pogađale glasine o njezinu rodnom identitetu.

'O umjetnicima se treba govoriti. Mora ih obavijati određeni misterij... Jer to kod ljudi budi znatiželju. Što je više ljudi o tomu pričalo, postajala sam im zanimljivija. Ili, kako reče Oscar Wilde - najgore je kada o vama uopće ne govore. Upravo suprotno, važno je da ljudi govore o meni. Pa danas posvuda vidite transrodne osobe. Transvestitizam je u modi, što vam može potvrditi i činjenica da su njegove žrtve i Brigitte Macron i Michelle Obama, čak i Lady Gaga. Suludo je to što se gospođa Macron mora opravdavati pred američkim pravosudnim sustavom. Ja nikad nisam i ne bih podizala tužbu, jer, što se više bunite, potičete više glasina koje se onda šire dalje', zaključila je vitalna Lear.