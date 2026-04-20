Amar Bukvić otkrio nepoznate detalje o liku iz 'Divljih pčela': Domazet neće biti negativac

Glumac Amar Bukvić, u kojem javnost trenutačno najviše uživa dok glumi u megapopularnoj seriji 'Divlje pčele', gostovao je kod Marijane Perinić u showu 'Ženska priča', a tema je bila muški kodeks. Voditeljica je objasnila da je riječ o muškoj lojalnosti, integritetu, poštenju, roditeljstvu, prijateljstvu...

Amar je na početku morao otkriti ima li ženskih prijateljica ili samo muške prijatelje pa je rekao da mu je glumica Jadranka Đokić dugogodišnja prijateljica koju zna 20 godina i koja mu je kao sestra. Kao najbolje prijatelje istaknuo je kolege Filipa Juričića i Ivana Glowatzkog, ali i neke druge.

- Filip, Ivan i ja smo trio, iako smo dosta različiti i ljudi nas nekad pitaju: 'Tko je vas spojio?'. Još smo Filip i ja donekle slični, ali Ivan je baš neka naša protuteža, on je puno smireniji i mi nekad znamo reći da se mi njega bojimo. On nam je kao tata, glas razuma - našalio se glumac.

Dodao je i da se druži sa supruginim prijateljima te da su njezine prijateljice postale i njegove najbolje prijateljice, a njihovi muževi su njegovi dobri prijatelji te im se djeca druže. U emisiji su se dotakli i porođaja. Amar je rekao da je bio na oba porođaja svoje djece, no ne u rađaonici jer su bili izvedeni na carski rez te da je jednom bilo i težih komplikacija.

- Svaki put bih se rasplakao kad bih nakon porođaja vidio ženu i shvatio da je dobro - bio je emotivan Bukvić.

Boris Jokić, koji je također gostovao u emisiji, rekao je da je on na porođaju povratio pa ga je medicinska sestra izbacila. Svatko je od prisutnih pričao i o karijeri, uspjesima i neuspjesima. I dok je Vlado Šola rekao kako je naučio, kao i svaki sportaš, ustajati i padati, glazbenik Ivan Dečak dodao je kako te ljudi uvijek najviše pamte po kiksevima i kako, hvala bogu, to nije Šolin slučaj.

Bukvić je rekao da je ulazio u puno loših uloga i donosio loše odluke, posebno kad je bio mlad. Pitali su ga i kako se osjeća zato što često igra negativce.

- Mogu reći da se borim za svaku ulogu i svaki lik da ga prikažem što bolje. Čak ni lik Domazeta, kojega igram u 'Divljim pčelama', ne smatram negativnim što će gledatelji tek vidjeti - značajno je najavio glumac.

Otkrio je da ponekad zaboravi tekst, a to mu se i nedavno desilo: 'Filip je sjedio u prvom redu i vidio sam ga kako umire od smijeha te mi je bio još veći 'bed', ali nije bilo pomoći. Kad zaboravim neki tekst, mogu jedino krenuti ispočetka jer drugačije ne ide. Nasreću, u Gavelli postoje šaptači'.