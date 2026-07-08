Američka pjevačica oduševljena Hrvatskom: 'Prekrasna zemlja. Jedva čekam ponovno doći'

Američka glazbenica Jewel, koju publika pamti po hitovima iz devedesetih, nahvalila je Hrvatsku i njenu gostoljubivost na svom Instagram profilu nakon odmora na Hvaru i Visu.



Objavila je fotografije crkve svetog Stjepana u Starom Gradu na Hvaru, prometni znak za Podhumlje - mjesto smješteno između Komiže i Visa, stare vojne tunele te fotografiju s Huma, najvišeg vrha otoka, poznatog po crkvici svetog Duha.