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UŽIVALA NA OTOCIMA

Američka pjevačica oduševljena Hrvatskom: 'Prekrasna zemlja. Jedva čekam ponovno doći'

Piše 24sata,
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Američka pjevačica oduševljena Hrvatskom: 'Prekrasna zemlja. Jedva čekam ponovno doći'
Foto: Instagram
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Američka glazbenica Jewel, koju publika pamti po hitovima iz devedesetih, boravila je na Hvaru i Visu koji su ju oduševili. Nahvalila je Hrvatsku zbog njene gostoljubivosti te izrazila žaljenje što mora otići

Admiral

Američka glazbenica Jewel, koju publika pamti po hitovima iz devedesetih, nahvalila je Hrvatsku i njenu gostoljubivost na svom Instagram profilu nakon odmora na Hvaru i Visu.

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Objavila je fotografije crkve svetog Stjepana u Starom Gradu na Hvaru, prometni znak za Podhumlje - mjesto smješteno između Komiže i Visa, stare vojne tunele te fotografiju s Huma, najvišeg vrha otoka, poznatog po crkvici svetog Duha.

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