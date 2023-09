Američki glazbenik uči ponovo hodati nakon teške dijagnoze: 'Ruke i noge su mi utrnule'

Američki pjevač i tekstopisac Sufjan Stevens otkrio je u srijedu da ponovno uči hodati nakon što mu je dijagnosticiran Guillain-Barréov sindrom, rijedak neurološki poremećaj kada imunosni sustav napada živčane stanice, izvijestio je CNN.

- Prošli mjesec probudio sam se jedno jutro i nisam mogao hodati. Dlanovi, ruke i noge su mi utrnuli i nisam imao snage, osjećaja, pokretljivosti - napisao je Stevens na svom blogu na Tumblru u srijedu ujutro, dodajući da je nakon niza testova u bolnici saznao dijagnozu.

Glazbenik nominiran za Oscara napisao je da je tijekom hospitalizacije proveo dva tjedna na medicinsko-kirurškom odjelu gdje je prošao petodnevni program liječenja i primao infuzije imunoglobulina kako se bolest 'ne bi proširila na pluća, srce i mozak'.

- Vrlo zastrašujuće, ali je upalilo - napisao je.

- Moji liječnici učinili su sve da me održe na životu i stabiliziraju moje stanje. Dugujem im svoj život - dodao je.

Teški slučajevi Guillain-Barréovog sindroma mogu uzrokovati slabost mišića koja dovodi do paralize, što potencijalno može ometati disanje i krvni tlak ili otkucaje srca, prema Nacionalnom institutu za neurološke poremećaje i moždani udar.

Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION

U Stevensovom slučaju, oporavak je na vidiku jer je započeo 'intenzivnu fizikalnu/radnu terapiju, izgradnju snage itd. kako bi vratio svoje tijelo u formu i naučio ponovno hodati'.

- Posvećen sam ozdravljenju, dobrog sam raspoloženja, a okružen sam stvarno sjajnom ekipom. Želim biti dobro - dodao je.

Stevens je indie pjevač i tekstopisac koji je bio nominiran za Oscara 2018. za originalnu pjesmu 'Mystery of Love' iz filma 'Call Me By Your Name'. Spremao je svoj deseti studijski album 'Javelin', koji će biti objavljen 6. listopada, prije nego što je završio u bolnici.