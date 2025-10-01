Američki jazz glazbenik Stanley Jordan stiže u 'Regenerator'

Virtuozni gitarist Stanley Jordan, četiri puta nominiran za nagradu Grammy i uvršten na listu najutjecajnijih gitarista svijeta, nastupiti će u zabočkom klubu 'Regenerator' u ponedjeljak, 17. studenog, najaviljeno je iz Regeneratora.

Stanley Jordan je svjetsku slavu stekao 1985. godine debitantskim albumom Magic Touch (Blue Note Records), koji je nevjerojatnih 51 tjedan bio broj jedan na Billboard jazz ljestvici i dosegnuo zlatnu nakladu. Njegove obrade klasika poput Jacksonove “The Lady in My Life” i Beatlesove “Eleanor Rigby” ušle su u povijest jazza.

Foto: Instagram

Jedinstvenim ga je učinila revolucionarna dvostruka tapping tehnika - sviranje gitare tako da prstima obje ruke na vratu instrumenta istovremeno izvodi melodiju i harmoniju. U prosincu 2021. časopis Guitar World svrstao ga je na 5. mjesto liste 40 najutjecajnijih gitarista od 1980. godine, ponajviše zahvaljujući upravo "touch tapping" tehnici.

Jordan je nastupao u više od 60 zemalja na šest kontinenata i na prestižnim festivalima poput Montreux Jazz Festivala, Kool Jazz Festivala i Concord Jazz Festivala. Tijekom karijere surađivao je s nizom legendi, uključujući Quincyja Jonesa, Dizzya Gillespieja, Stanleyja Clarkea, Kennyja Rogersa, Art Blakeyja i Les Paula.

Osim nastupa, Stanley Jordan aktivno promiče glazbenu terapiju i njezinu primjenu u liječenju i obrazovanju. Kao predavač i umjetnik-ambasador Američke asocijacije za glazbenu terapiju drži radionice i masterclassove diljem svijeta.

Foto: Profimedia