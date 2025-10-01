Obavijesti

Show

Komentari 0
KONCERT U ZABOKU

Američki jazz glazbenik Stanley Jordan stiže u 'Regenerator'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Američki jazz glazbenik Stanley Jordan stiže u 'Regenerator'
2
Foto: Profimedia

Svi obožavatelji jazza 17. studenog će u Zaboku moći uživati u glazbi jednog od najutjecajnijih gitarista današnjice

Virtuozni gitarist Stanley Jordan, četiri puta nominiran za nagradu Grammy i uvršten na listu najutjecajnijih gitarista svijeta, nastupiti će u zabočkom klubu 'Regenerator' u ponedjeljak, 17. studenog, najaviljeno je iz Regeneratora.

U 84. GODINI Preminuo Chuck Mangione, slavni američki jazz glazbenik
Preminuo Chuck Mangione, slavni američki jazz glazbenik

Stanley Jordan je svjetsku slavu stekao 1985. godine debitantskim albumom Magic Touch (Blue Note Records), koji je nevjerojatnih 51 tjedan bio broj jedan na Billboard jazz ljestvici i dosegnuo zlatnu nakladu. Njegove obrade klasika poput Jacksonove “The Lady in My Life” i Beatlesove “Eleanor Rigby” ušle su u povijest jazza. 

Foto: Instagram

Jedinstvenim ga je učinila revolucionarna dvostruka tapping tehnika - sviranje gitare tako da prstima obje ruke na vratu instrumenta istovremeno izvodi melodiju i harmoniju. U prosincu 2021. časopis Guitar World svrstao ga je na 5. mjesto liste 40 najutjecajnijih gitarista od 1980. godine, ponajviše zahvaljujući upravo "touch tapping" tehnici.

U ČAST OLIVERU FOTO Jazz večer u sklopu 'Traga u beskraju': Nastupili su Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić
FOTO Jazz večer u sklopu 'Traga u beskraju': Nastupili su Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić

Jordan je nastupao u više od 60 zemalja na šest kontinenata i na prestižnim festivalima poput Montreux Jazz Festivala, Kool Jazz Festivala i Concord Jazz Festivala. Tijekom karijere surađivao je s nizom legendi, uključujući Quincyja Jonesa, Dizzya Gillespieja, Stanleyja Clarkea, Kennyja Rogersa, Art Blakeyja i Les Paula.

Osim nastupa, Stanley Jordan aktivno promiče glazbenu terapiju i njezinu primjenu u liječenju i obrazovanju. Kao predavač i umjetnik-ambasador Američke asocijacije za glazbenu terapiju drži radionice i masterclassove diljem svijeta.

Stanley Jordan performs live at Wickham Festival in Wickham, UK - 02 Aug 2019
Foto: Profimedia

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
J.R. August najavio je koncert u Zagrebu: Pogledajte gdje i kada
IZA NJEGA SU 4 ALBUMA

J.R. August najavio je koncert u Zagrebu: Pogledajte gdje i kada

Domaći umjetnik i Boogaloo pripremaju koncertni spektakl za fanove. Saznajte kako doći do karata
TOP RADIO slavi 4. rođendan!: 'Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe...'
OSVANUO I NOVI STUDIO

TOP RADIO slavi 4. rođendan!: 'Pa mladi ste, što znači da imate puno vremena ispred sebe...'

Rođendanska proslava nije prošla bez poznatih lica. Voditelji Top radija po prvi su se puta u eteru ovoga radija oglasili 2021. godine. Od tada, put grade spajanjem najboljeg iz prošlih desetljeća i aktualnih trendova.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025