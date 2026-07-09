'Američki tata' poznat je po prizemljenosti, poznata supruga oslonac mu je već 38 godina

Postoje slavni glumci. Postoje voljeni glumci. I onda postoji Tom Hanks. Čovjek koji je tijekom karijere duže od četiri desetljeća postao mnogo više od holivudske zvijezde; za milijune ljudi diljem svijeta on je postao simbol dobrote, ustrajnosti i one rijetke, obične ljudskosti koja se čini sve rjeđom. Dok danas slavi svoj 70. rođendan, Tom Hanks i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih figura u svijetu filma, glumac čija pojava na platnu i danas izaziva osjećaj ugode i povjerenja.

Njegov put do statusa američke kulturne ikone nije bio trenutačan. Počeo je skromno, ulogama koje su nagovještavale njegov komičarski talent, ali nisu nužno otkrivale dubinu koja će kasnije definirati njegovu karijeru.

Nakon nomadskog djetinjstva obilježenog selidbama i promjenama, Hanks je utjehu pronašao u kazalištu. Krajem sedamdesetih seli u New York, a prvu zapaženiju ulogu dobiva u televizijskoj seriji "Bosom Buddies" (1980. – 1982.), gdje je s Peterom Scolarijem glumio mladića prisiljenog prerušavati se u ženu kako bi živio u jeftinijem, isključivo ženskom hotelu. Iako serija nije postigla velik uspjeh, kritičari su prepoznali njegov potencijal.

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Pravi proboj na veliko platno dogodio se 1984. godine s romantičnom komedijom "Splash" redatelja Rona Howarda. Uloga čovjeka koji se zaljubljuje u sirenu katapultirala ga je među tražene glumce. Uslijedio je niz komedija poput "Momačke večeri" i "Kuće za rušenje", no ključni trenutak dogodio se 1988. s filmom "Veliki" (Big). Uloga dječaka zarobljenog u tijelu odraslog čovjeka donijela mu je prvu nominaciju za Oscara i potvrdila ga kao veliku zvijezdu sposobnu spojiti humor s dirljivom ranjivošću.

Dva Oscara i status legende

Devedesete su bile desetljeće koje je Hanksa preobrazilo iz popularnog komičara u jednog od najvećih glumaca svoje generacije. Odlučno je zakoračio u dramske vode, a ta se hrabrost isplatila na način koji nitko nije mogao predvidjeti. Prvo je briljirao u romantičnoj komediji "Romansa u Seattleu" (1993.) uz Meg Ryan, a zatim je uslijedila uloga koja mu je promijenila karijeru.

U filmu "Philadelphia" (1993.) glumio je homoseksualnog odvjetnika oboljelog od AIDS-a koji tuži svoju tvrtku zbog diskriminacije. Zahtjevna uloga, za koju je smršavio više od 15 kilograma, donijela mu je prvog Oscara za najboljeg glumca. Samo godinu dana kasnije, ponovio je uspjeh. Njegov portret dobronamjernog, ali intelektualno ograničenog Forresta Gumpa u istoimenom filmu (1994.) osvojio je svijet i donio mu drugog uzastopnog Oscara. Time je postao tek drugi glumac u povijesti, nakon Spencera Tracyja, kojem je to pošlo za rukom.

U tom je razdoblju ostvario i niz drugih kultnih uloga: bio je zapovjednik misije Jim Lovell u "Apollu 13", posudio je glas kauboju Woodyju u animiranom klasiku "Priča o igračkama", a suradnja s redateljem Stevenom Spielbergom na filmu "Spašavanje vojnika Ryana" (1998.) rezultirala je jednim od najboljih ratnih filmova ikad snimljenih i novom nominacijom za Oscara.

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Privatni život kao stup stabilnosti

U industriji poznatoj po nestalnim vezama, Hanksov privatni život odiše stabilnošću. Od 1988. godine u braku je s glumicom i producenticom Ritom Wilson, s kojom ima dva sina, Cheta i Trumana. Iz prvog braka sa Samanthom Lewes, koja je preminula 2002. godine, ima sina Colina, također uspješnog glumca, i kćer Elizabeth. Hanks često ističe obitelj kao temelj svog života, a njegova veza s Ritom Wilson smatra se jednom od najčvršćih u Hollywoodu.

Osim po ulogama, Hanks je poznat i po svojoj prizemljenosti i dobroti. Priče o njegovim susretima s obožavateljima, vraćanju izgubljenih studentskih iskaznica i općenitoj pristojnosti postale su dio njegove legende. Njegova reputacija "dobrog čovjeka" nije marketinški trik, već odraz osobnosti koja mu je priskrbila nadimak "američki tata". Zajedno sa suprugom, dobio je i počasno grčko državljanstvo zbog pomoći koju su pružili nakon katastrofalnih požara u Grčkoj 2018. godine. Kroz svoju produkcijsku kuću Playtone, koju je osnovao s Garyjem Goetzmanom, producirao je hvaljene miniserije poput "Združene braće" i "Pacifika", dodatno utvrdivši svoj utjecaj iza kamere.

*uz korištenje AI-ja