Amerikanac Justus Reid otkrio veliki problem s kojim se susreo pri uređenju kuće od 5000 eura

Amerikanac Justus Reid (25) i dalje dijeli na društvenim mrežama kako napreduje obnova stare kuće koju je prošlog lipnja kupio za samo 5000 eura u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ovaj američki influencer iz Južne Dakote stekao je iznimnu popularnost na društvenim mrežama zahvaljujući ljubavi prema Balkanu.

U najnovijem videu Reid je, bez ikakvog uljepšavanja prikazao kako kuća stvarno izgleda. Pokazao je problem koji mu zadaje velike glavobolje - tvrdokornu plijesan koja se proširila zidovima.

U videu se vidi da je odmaknuo sav namještaj i ogolio zidove, pa zasukao rukave kako bi sanirao štetu.

Usred radova ga je dočekao jedan vrlo emotivan trenutak. Iz Amerike mu je stigao paket s visokokvalitetnim printevima slika koje je naslikao njegov pradjed, Henry Lorenzen. Emotivan Reid je pokazao umjetnička djela koja je potom uokvirio kako bi im osigurao posebno mjesto u svom domu.

Foto: Instagram

Osim borbe s vlagom, pokazao je i kako sklapa namještaj i uređuje potkrovlje na kojem planira napraviti prostor za goste.

- Počinjem stvari činiti osobnijima - poručio je.

Otkrio je još jedan problem.

- Prednja strana moje kuće izgleda čisto - rekao je u najnovijem videu, pa okrenuo kameru i pokazao što se nalazi iza - hrpa nakupljenog smeća.

Objasnio je kako otpad nije mogao odvesti na odlagalište jer se put do kuće pretvorio u blato pa je pristup bio nemoguć. Zato se odlučio na izgradnju ceste kako bi se kući moglo lakše prilaziti. Sve je pokazao u videu.

- Nakon dugotrajnog rada, ovo sada liči na nešto - zaključio je.