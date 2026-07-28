Amerikanac koji je kupio kuću u Zagorju: 'Prvo sam planirao živjeti u šatoru daleko od ljudi'

Justus Reid, američki glazbenik i influencer koji je osvojio simpatije publike diljem Balkana, dokumentirao je kupnju i obnovu kuće u Zagorju za pet tisuća eura, a od nedavno renovira i zapušteni seoski park. Prije toga je više od dvije godine putovao Balkanom.

- Moj plan je bio živjeti u šumi, u šatoru, remote, daleko od ljudi. Tu sam ideju rekao prijatelju u Zagrebu koji je rekao kako to zvuči užasno i da on ima kuću zakopanu u šumi te da će mi je prodati za 5000 eura. Rekao je: 'Ostani radije u njoj nego u šatoru' - ispričao je IN Magazin.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Potpuno preuređenje kuće nije bio njegov početni plan, ali ju je s vremenom pretvorio u moderni dom. U svemu su mu pomogli susjedi.

- Ja sam imigrant, pokušavam se uklopiti u društvo i često čujem od ljudi: 'Ali ti si drugačiji.' Pa zapravo, ne osjećam se tako. Vidim dosta negative online i nije mi to baš drago, ali svatko zaslužuje šansu da si negdje složi život - otkrio je Justus.

Iako prijateljima priprema 'mac and cheese', u restoranu najradije jede naš specijalitet.

Zagreb: Tik toker Justus Reid | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Čovječe, znaš što ja stvarno jako volim? Kad god idemo u neki restoran ili na roštilj, uvijek ću tražiti gurmansku pljeskavicu. Nikad to nisam nigdje drugdje probao. Hamburger sa sirom i paprikom, to je nevjerojatno - kaže.

Ima četiri kuće, a uskoro će imati i petu, a vjeruje da bez prošlosti kakvu je imao, nikad ne bi došao do ovoga što sad ima.

- Da sam ja rođen ovdje i da imam svojih 26 godina, da sam rođen 2000. i da nikad nisam otišao, nikad ne bih imao mogućnost izgraditi neko bogatstvo u ovoj regiji - rekao je Amerikanac.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Nedavno je otkrio kako je njegovom djedu u požaru stradala kuća, što ga je potreslo.

- Kad se nešto dogodi doma, jako mi je teško. Puno toga sam propustio. Moja sestra rodila je dva puta otkako sam se preselio ovdje, a najmlađu nećakinju nisam nikad ni upoznao, a ona ima više od godinu dana - kaže.